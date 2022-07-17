60歲初頭的田臨斌過去曾任外商石油公司大中華區業務總經理，令人驚訝的是，他45歲就從職場急流勇退，曾搭郵輪2度環遊世界。他靠著與時俱進的穩定領息術，選定保守穩健的產品例如外幣定存、月配息為主債券型基金、海外公司債等3大投資工具，力求退休理財的年化報酬率有5~6%水準，累積千萬財富後及早退休享受人生。

田臨斌在《雲端最有錢》、《命運好好玩》等節目中指出，他在投資方面把握2大原則，一個就是長期投資，一個是分散風險。首先是外幣定存，因為他曾在澳洲、大陸工作，而先前澳幣、人民幣定存利率高，一開始他把資產大多擺在外幣定存，實現年化報酬率約有6%水準。

後來外幣定存利率大幅下降，田臨斌開始選擇買海外公司債，挑選原則是排名《財富》世界一百強的公司，這類公司債發行期間動輒十幾年，只要沒違約就能定期領息；此外，月配息為主配息基金也是田臨斌的領息來源之一，比起高報酬，他更在乎的是保值和穩定配息這2件事。

至於想要退休應該要準備多少錢？田臨斌說，之前美國很流行的『FIRE』（Financial Independence Retire Early，財務自由、提早退休）運動，簡單公式算法是：存到年支出25倍的金額，以他自身為例，當他40歲計畫退休時，先算出夫妻倆每月開銷約5萬至10萬元，等於一年要準備60萬至120萬元，再套用FIRE的年支出25倍計算，想提早退休至少先得存到1500萬元。