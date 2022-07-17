若需要比較許多不同數字，例如問卷回答、不同日期的降雨機率或是不同產品組合的業績預估，強烈推薦你使用百分比。

然而，百分比的缺點在於不夠具體。比起使用整數，在使用百分比做出判斷時，會犯下更多的邏輯性錯誤。若希望保留百分比利於比較的準確性，也想讓數字更有彈性，試著使用「數籃子裡的雞蛋」策略：無論想探討的數字有多大，將其轉換成「籃子裡的100人」，並將百分比轉換成整數。不但能避免使用分母，同時也能保留完整資訊。

整數通常更具有意義，效果也更顯著。在正確使用四捨五入時，整數是最容易讓大腦處理的數字。除非你的受眾有特定知識，否則你該將目標設為使用簡潔俐落的整數。

以上法則有個特例：在長時間沉浸於特定文化之下，我們會學到能擊敗上述法則的工具。盡可能使用當地常見的測量系統。棒球迷對打擊率是如此著迷，請別奪走他們那看似難懂、包含小數點3位數的數字。同時，也別奪走廚師那滿是分數的1/3或1/4個量杯、或是1/4或1/8個茶匙的丈量方式。

法則1：請儘管四捨五入吧

請牢記：受眾很忙碌並面臨了各種問題和抉擇。他們想看見能讓迅速理解整體事態、理解事情經過的數字——並非那些需要多花心思去思考、計算的數字。

提出對受眾不友善的數字時，事實上，這就等同於要求他們額外費心處理數字。就算那些計算過程並不難，仍舊在浪費他們的時間、精力以及耐心。還記得米勒說人腦的記憶只能記7樣資訊（有時是5，有時能記得9樣）嗎？假如這7樣資訊中，有任何一樣是複雜的數字，例如：85.37美元加上24%的消費稅，僅是這1樣資訊，便有可能耗費當下的完整思考能力。

當受眾忙於花時間理解數字，就更無法宏觀性的了解議題所在。複雜、由不同單位堆疊而成的數字——88萬又320公升、減少43%的頁數或是267.9公里——這些數字會迫使我們花時間處理無謂的複雜性，而無法獲得洞見。請簡化數字——將其四捨五入至100萬公升、減少50 頁數或是300公里——並讓受眾保留足夠的腦內空間來理解議題。

法則2：多用具體數字

請用少少幾個整數就好。最好單位也別太龐大。請盡可能的計算真實的事物，而非小數點或分數。最好懂、最好理解的是10以下的整數。1到5是最佳選擇，因為能用單手算完、也能在瞬間用數感算完。另一方面，任何能用雙手手指算完的數字也都夠具體。

一般來說，分數都很難懂，分數的複雜性會迫使分心而無法聚焦於重要議題——那塊水果派你想吃多少？6/19夠嗎？將分數轉換為小數點能刪減掉部分數學，但仍然不夠直觀。「請問你想吃0.316份派嗎？」

若聽說某間蛋場會產出8.33%的腐敗雞蛋，這數字看似過於抽象、好像與你無關。但買1打雞蛋就可能有1顆腐敗？這影響力便真實無比。但若將數字提高成在12打雞蛋（144顆）中，就可能有12顆腐敗的蛋，這數字又看似微不足道了。一旦數字過於龐大又看似隨機——例如在3萬7176顆蛋中的3098顆——這數字便幾乎毫無意義。

若無法使用整數，就使用百分比吧。32%比0.32好上許多，因為看似整數，而在日常生活中也經常使用百分比。人們會說「有50%機率」，不會說「大約是0.5的機率」。

重述一次，請盡量使用日常口語化資訊：請使用「每3個當中會有1個」而非「1/3」。百分比會比小數點好：請使用「33%」而非「0.33」。最後，在面對複雜數字時，也選擇使用百分比：請使用「41%」而非「7/17」。

法則3：請尊重專家

請用受眾熟悉的語言與他們溝通。若是受眾已經明白該如何使用某種數字，就使用那種數字吧。數字詮釋最基本的目的便是在於讓人理解。我們平常不會建議使用3位數小數點的機率來表示成功率，但比起「30%的擊中可能」或是「在10次當中會有3次打中球的可能」，棒球迷會更加了解「打擊率0.300」。

因此，請使用受眾的既有知識吧，用他們最熟悉的方式來呈現資料。對一般人而言，指數率（exponent）並非日常需要用到，也不是他們想看見的統計數據。但對於經常使用10次方的科學家而言，科學計數法能讓數字更簡單明確。時常購物的人了解店家折扣、棒球迷了解打擊率，而做市場調查和民調的人，也能直覺理解百分點。請尊重專家，提供最適合他們的資訊。