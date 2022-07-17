苗栗縣長選戰藍軍內鬨場面進入短兵相接，國民黨苗栗縣黨部主委交接儀式將在17日上午登場，朱立倫主席親自到場監交並為黨提名候選人謝福弘授戰旗，苗栗藍軍重要大老都會出席，在此同時，議長鍾東錦設在苗栗市區的競選總部，從15日起正式動工，17日並有頭份競選總部動工儀式，雙方較勁意味濃厚。
7月13日，鍾東錦離開國民黨苗栗縣黨部主委職務，在收拾個人文物的同時，鍾東錦也將懸掛在黨部外牆上的大型個人競選看板拆下。16日上午，一個相似的新看板，低調地出現在縣黨部大樓左前方建築外牆上，看板右上方偌大的國民黨徽中有一頭穿越而過的大藍鯨，17日的上午，國民黨主席朱立倫將親臨黨部主持主委交接，鍾東錦堅持參選到底的看板與黨部相鄰相對，對抗氛圍強烈。
在老縣長傅學鵬的力挺，並展現高度胸襟下，前苗栗縣長劉政鴻接任國民黨苗栗縣黨部主委一職，負責縣長參選人謝福弘以及全縣國民黨各鄉鎮市長、村里長及各級民代的輔選大任。由於先前黨內提名之亂，主席朱立倫特別南下主持縣黨部及黃國苗黨部主委交接，另1個重點就是替謝福弘授戰旗，宣示謝福弘參選縣長之役的起手式，正式展開。
由於是起手式，所以17日上午的到場人員的陣容，就格外的引人注意，國民黨苗栗縣初步整合成效，更將在此展現。據悉，並非國民黨員的老縣長傅學鵬將會出席，多年未踏進國民黨苗栗縣黨部的傅學鵬，上一次來到黨部是為了徐耀昌連任之戰，這次再度走進縣黨部，就是展現他全力支持謝福弘。
此外，包括立委徐志榮、陳超明、國民黨前代理主席冠軍瓷磚董事長林榮德、前副議長陳明朝等政壇重量級人士都會出席，至於苗栗縣長徐耀昌則因面臨左右為難的窘境，出席的可能性不大，因此，授戰旗儀式另一個觀察重點，就是苗栗縣議員及18個鄉鎮市長出席情況。
至於鍾東錦陣營則是從15日開始，施工人員進場民族路競選總部，以H型鋼梁搭建競選總部，象徵鍾東錦宣誓參選到底，並非說說而已，鍾東錦陣營並期望在月底前能初步完工，讓總部正式進駐展開運作。另外，為了凸顯與黨部主委交接打對台，鍾東錦陣營也將在17日上午11時，在頭份市昌隆廣場舉行頭份競選總部動工典禮，雙方競逐從此正式浮出檯面。
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