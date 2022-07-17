國民黨主席朱立倫17日赴苗栗縣黨部，堅持參選到底的苗栗縣議長鍾東錦刻意在前一天在黨部旁掛上競選看板。（謝明俊攝）

堅持參選到底的苗栗縣議長鍾東錦設在苗栗市民族路的競選總部已開始動工。（謝明俊攝）

國民黨主席朱立倫17日赴苗栗縣黨部，堅持參選到底的苗栗縣議長鍾東錦刻意在前一天在黨部旁掛上競選看板。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

國民黨主席朱立倫17日赴苗栗縣黨部監交。（謝明俊攝）

國民黨主席朱立倫17日赴苗栗縣黨部，堅持參選到底的苗栗縣議長鍾東錦刻意在前一天在黨部旁掛上競選看板。（謝明俊攝）

苗栗縣長選戰藍軍內鬨場面進入短兵相接，國民黨苗栗縣黨部主委交接儀式將在17日上午登場，朱立倫主席親自到場監交並為黨提名候選人謝福弘授戰旗，苗栗藍軍重要大老都會出席，在此同時，議長鍾東錦設在苗栗市區的競選總部，從15日起正式動工，17日並有頭份競選總部動工儀式，雙方較勁意味濃厚。

7月13日，鍾東錦離開國民黨苗栗縣黨部主委職務，在收拾個人文物的同時，鍾東錦也將懸掛在黨部外牆上的大型個人競選看板拆下。16日上午，一個相似的新看板，低調地出現在縣黨部大樓左前方建築外牆上，看板右上方偌大的國民黨徽中有一頭穿越而過的大藍鯨，17日的上午，國民黨主席朱立倫將親臨黨部主持主委交接，鍾東錦堅持參選到底的看板與黨部相鄰相對，對抗氛圍強烈。

在老縣長傅學鵬的力挺，並展現高度胸襟下，前苗栗縣長劉政鴻接任國民黨苗栗縣黨部主委一職，負責縣長參選人謝福弘以及全縣國民黨各鄉鎮市長、村里長及各級民代的輔選大任。由於先前黨內提名之亂，主席朱立倫特別南下主持縣黨部及黃國苗黨部主委交接，另1個重點就是替謝福弘授戰旗，宣示謝福弘參選縣長之役的起手式，正式展開。

由於是起手式，所以17日上午的到場人員的陣容，就格外的引人注意，國民黨苗栗縣初步整合成效，更將在此展現。據悉，並非國民黨員的老縣長傅學鵬將會出席，多年未踏進國民黨苗栗縣黨部的傅學鵬，上一次來到黨部是為了徐耀昌連任之戰，這次再度走進縣黨部，就是展現他全力支持謝福弘。

此外，包括立委徐志榮、陳超明、國民黨前代理主席冠軍瓷磚董事長林榮德、前副議長陳明朝等政壇重量級人士都會出席，至於苗栗縣長徐耀昌則因面臨左右為難的窘境，出席的可能性不大，因此，授戰旗儀式另一個觀察重點，就是苗栗縣議員及18個鄉鎮市長出席情況。

至於鍾東錦陣營則是從15日開始，施工人員進場民族路競選總部，以H型鋼梁搭建競選總部，象徵鍾東錦宣誓參選到底，並非說說而已，鍾東錦陣營並期望在月底前能初步完工，讓總部正式進駐展開運作。另外，為了凸顯與黨部主委交接打對台，鍾東錦陣營也將在17日上午11時，在頭份市昌隆廣場舉行頭份競選總部動工典禮，雙方競逐從此正式浮出檯面。