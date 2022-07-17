美國6月消費者物價指數（CPI）續創新高，面對40年來最具威脅的通膨，原物料上漲迫使商家調漲產品售價，但美式知名大賣場好市多（Costco）卻不在此列，堅持不打算調漲熱狗堡和汽水的組合餐價格，維持1985年剛推出時的售價「1.5美元」。

商業內幕報導，好市多透過獨特的會員制，每年向會員收取年費，以求提供品質更好、價格更低，具有競爭力的商品。而好市多熱門的熱狗堡汽水組合餐在過去37年中，從未調漲過價格，一直以來都維持1.5美元的親民價，即便遭遇這波嚴峻的通膨情勢，依然如此。

報導稱，如果在37年間，好市多這項組合餐隨著通膨調整價格，預估如今售價將會是當初的三倍之多，至少4美元以上。雖然1.5美元的價格在對抗通膨方面，似乎沒起到多大作用，但在萬物齊漲的時代，公司能藉此向消費者傳遞正面的能量。

不僅如此，熱狗堡在好市多聯合創辦人Jim Sinegal心中似乎意義非凡，他將其視為公司為會員實現最大價值的代表性產品。曾經，執行長Walter Jelinek提出有關調漲熱狗堡售價的想法，結果反被罵得狗血淋頭，Sinegal說，「如果你把該死的熱狗堡漲價，我會殺了你，你想清楚」。