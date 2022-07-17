國民黨榮譽主席連戰(右二)日前康復出院，6月30日陪同夫人連方瑀女士(左三)到台北市東區髮廊，兩人牽著手步出髮廊。(黃世麒攝)

連戰出院後恢復神速 陪夫人上髮廊伉儷情深畫面曝光

前副總統連戰上月小中風，幸在黃金第一時間送醫急救，不僅保住性命，且復原良好。連戰夫人方瑀以「奇蹟」為題寫下事發經過，感謝「俠女」台大教授陳嫦芬仗義協助、醫護人員仁心仁術，也提及連戰父子都曾經歷生死劫難，讓她領悟、感謝天父眷顧及神蹟。

以下是連方瑀的「奇蹟」全文：

這幾年，戰哥的健康亮起紅燈，三年內生了三場大病，第一次是心房纖維顫動，心房顫動是常見的心律不整現象，患有心房顫動的人，中風的機率比一般人增加5倍，台灣大約每個腦中風患者，就有一個和心房顫動有關。

使用抗凝血劑可以降低心房顫動病人發生中風的風險，但也會增加出血的機會。戰哥患有腎結石、攝護腺肥大以及後來發生的攝護腺癌，經過反反覆覆的放射治療，經常發生血尿現象因而頻繁進出醫院治療，於是戰哥常自行停止服用抗凝血劑，血尿的現象雖然暫時消失，但卻是造成戰哥日前發生小中風的原因。

在戰哥這幾年多次的進出醫院治療期間，所有的醫師及護理人員全心照顧，每次都能化險為夷，我們頻頻感謝醫生及護理人員的仁心仁術，但是卻從沒有說過一句話感謝我們的主。

六月十日星期五，當日下午艷陽高照，戰哥與我游完泳、沖水、更衣，到住家附近的髮廊洗髮，戰哥慢慢地走到椅子旁，突然，「哎呀」ㄧ聲，整個人虛脫的癱在椅子上，我一摸，他雙手冰涼，臉頰及身上冷汗直冒，我匆匆將戰哥扶到沖水的躺椅上，冷汗濕透了戰哥內衣、襯衫、外套等三層衣服；我們的駕駛也立刻回家將家中的血壓計拿來，一量血壓為 179。我決意立刻回家，準備讓戰哥將濕衣服脫下、擦乾身體，再致電醫生詢問如何處理。現在回想，如果我當時這樣做，可能戰哥和我就要天人永隔了。

就在準備回家之際，髮廊一位洗髮的女士突然走到身旁說「我是陳嫦芬，連先生的情況很危險，要馬上送醫院」，我傻了，結結巴巴地問「送醫院」？她說「我是台大教授，和台大很熟，趕快去台大急診」，她邊說邊打電話，隨即露出欣慰的笑容告訴我「趕快去台大急診室，陳世英主任在等你們」，攙扶著戰哥，我們一行直奔台大醫院急診處。陳主任已在門口等候，幫我們開了車門，將戰哥送到急診室的病床上，立刻量血壓，血壓計高高亮著，此刻血壓高達238，我心驚膽跳、雙手發抖、四肢無力。等戰哥照完CT scan、心臟超音波等，我趁著空檔，將戰哥溼透的內衣脫下、擦乾濕漉漉的身體。立刻，戰哥被送進加護病房，經過密集的檢查與各科相關醫生的治療，戰哥在住院15天之後出院回家休養。

事後，我感謝陳教授的救命之恩，交談之中得知，陳教授當日下午有個牙科治療，因為第二天清早有事，計畫結束牙科的治療之後至髮廊洗髮，但在牙科候診時，牙科醫生告訴她有位90幾歲的伯伯因為牙疼，是否可以讓這位老先生先行治療，俠女嫦芬教授立刻同意，同時致電髮廊延遲約定時間。看完牙後，已近六點，始終叫不到計程車，遂飛奔從復興北路跑到復興小學附近髮廊洗髮。進髮廊後發現戰哥的情況危急，雖然不相識，卻立即拔刀相助，提出馬上送台大醫院的建議。

她露出個俏皮的笑容，「我是台南人，我曾拿到六次連雅堂先生獎學金。」這個獎學金已有約五十年歷史，專門獎助台南籍學行優良的清寒大學及研究所學生，感謝上帝，讓我們結了這個美善的緣分。

主阿，感謝你環環相扣的安排，倘若那位九十几歲的老伯伯沒有出現，倘若他出現的早一點或晚一點，嫦芬必定準時看好牙，準時去髮廊，那我們和嫦芬必定失之交臂，那，戰哥呢？

我忽然間了悟到，我們的天父是如此眷顧我們，他在我們身上曾不只一次的顯現神蹟，2010年11月26日勝文遭槍擊，奇蹟般的生還；此次戰哥又遇到有如天使般的救命恩人陳嫦芬教授的即時建議與義不容辭的行動，台大醫生的全力救治。天啊！這是主的恩典、這是主的神蹟，雖然我從未說過一句感謝的話，但主卻寬容的原諒我、沒有離棄我。主耶穌，我衷心的感謝你，我也期勉自己在屬靈的道路修行成長，成為您的好子女。主耶穌，我們的阿爸父，感謝你。