陳嫦芬在臉書說明義救連戰的經過。（圖/截自陳嫦芬臉書）

昔日被列為外資圈四大天后之一的台大教授陳嫦芬，早年受連雅堂先生獎學金資助，數十年後又機緣巧合救了前副總統連戰一命，被連方瑀形容「有如天使般的救命恩人」。本報上月即獨家報導這段內幕，當時陳嫦芬因引發眾多好友關注而在臉書「揭密」，感歎事發時連方瑀當下透露的糾結中，竟包括連家可能會遭媒體不和善報導，讓她感到非常悲哀，「我們是如何讓政治操弄對台灣從政者與百姓人們心理造成這般的陰影！」

「人人都有俠義精神。」陳嫦芬在臉書說，因一則新聞報導驚動好友們，她感到於心不安。因此摘要說明如下。其實她跟連家伉儷老小同在這個小美容院洗頭已經有20多年；通常他們總有隨扈相伴，進出很和善低調，其他客人很少主動叨擾。

她說，6月10日傍晚她抵達時，店家已經關門週會，她原約了師傅吹頭，沒想到僅剩的另一位客人在沖水檯上出現嚴重不適；而當時夫人 (方瑀)正著急糾結著如何處理。茲事體大，大家都看得明白的事，當下卻沒人敢出聲或作為。

陳嫦芬說，大俠5月某日凌晨，曾突發心臟衰竭，彼時的她也歷經危急關頭才把大俠救回來。因此看到連先生狀況，夫人的慌張不知所以，能共感其情，直覺上就指揮了連先生的隨扈團隊。慶幸的是跟她熟識的台大醫師也很給力，否則不堪設想。

她說，夫人自始與她有聯繫，彼此感謝當時的互動，她沒對外人提起。連先生順利轉至一般病房，消息才逐漸走漏。先是中時記者拍到夫人進出醫院，連家小姐才提到事情經過；她接到記者電話時即婉拒採訪，風雲際會之事常有因緣，無特別評論之處。

陳嫦芬說，連先生是台灣有尊貴身份且卓越有成的人，一生服務公職，除了眾所週知建立健保制度外，為兩岸和平談判奔走的巨大實質貢獻，裨益後人福德有餘。事發時連夫人當下透露的糾結中，竟然包括連先生與家人可能受到媒體不和善的報導，她心裡感到非常悲哀，我們是如何讓政治操弄對台灣從政者與百姓人們心理造成這般的陰影！？凡事有因緣，際會風雲時，心懷善念果敢就會平安。一起為連先生祈福吧！