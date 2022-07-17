台灣夜市文化興盛，到晚上舉家大小前往夜市逛街用餐，是許多家庭的固定行程，但就有網友詢問，過去曾盛極一時，霸佔夜市許多攤外的蒙古烤肉，為何如今消失殆盡，引發熱烈討論。

網友在PTT八卦版PO文「為什麼夜市都沒看到蒙古烤肉」，他表示學生時期沒什麼錢時，時常揪團跟同學一起去吃，當時大家都流行比賽，看誰夾的菜最高，吃的開心又飽足，最近突然想再去回味，卻發現夜市裡的蒙古烤肉幾乎都沒了，「有什麼原因嗎？」

文章引發熱議，不少鄉民直呼：「超懷念的」、「以前真的常常吃」、「拿著盤子跟夾子，考驗建築功力XD」、「以前學生時代超愛，好吃好玩又便宜」、「飯吃到飽、飲料喝到飽又沒限時間」、「應該是師父想家，回蒙古了」。

部分人點出原因所在：「肉跟菜都漲價太兇了」、「現在吃一次190，根本沒人想吃了」、「漲價太多，老闆越做越虧，當然洗手不幹」、「之前去吃漲到180，肉還不到5片，菜又一堆梗...」、「這年頭連菜也貴…」，還有人直言，其實就是沙茶醬炒青菜加肉片，大家學會後自己在家做最划算。