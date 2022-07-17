被譽為台灣最恐怖電影的《咒》，上映後在台創下破億票房，獲得壓倒性好評，8日在Netflix(網飛)全球上架後，更是引起世界各國討論，15日更創下紀錄成為首部擠進Netflix全球排行榜前10名的台灣電影，被譽為台灣之光，讓網友不禁聯想先前Netflix被出征慘況，直言「出征的人現在好像也都閉嘴」。

近來有網友在PTT以「當初出征Netflix的人在想什麼」為題發文，這名網友表示：「依稀記得不遠前，Netflix被出征的畫面，一堆人不爽要拒看」結果如今電影《咒》橫空出世後，進入全球熱播，當初圍剿的人好像又都不表示意見。並接著說道：「海水退潮就知道誰沒穿褲子」指控出征網友帶有雙重標準。

Netflix宣傳韓劇製作快篩哏圖，遭不滿網友出征。(圖/Netflix FB)

網友看完紛紛提出意見，「你以為那些出征的人真的有退訂喔，別鬧了」、「還是為了一個無傷大雅的哏圖」、「靈壓還在嗎？幫QQ」、「出征時義正詞嚴，沒事照看Netflix的雙標混球啊」、「會去出征的人，還能期待他們什麼嗎？」、「大部隊已經轉移了，沒人記得了」、「說要退訂的真的有訂嗎？」顯見一段言論引燃潛藏網友內心已久的怒火。

事實上，這部擠進Netflix全球前十名的恐怖電影《咒》，是由新銳導演柯孟融自編自導而來，全球Netflix上線後，不僅在台掀起極高討論度，尤其恐怖片輸出大國日本，更是頻頻叫好，恐怖漫畫《陰陽眼見子》的作者泉朝樹看完之後，更發文表示：「有人可以陪我上廁所嗎？」讓日本網友笑稱，「你的漫畫一樣恐怖」。