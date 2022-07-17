姚淳耀獲金鐘獎肯定後才慢慢找到自信。（陳俊吉攝）

姚淳耀在《我願意》有多場猛烈床戲。（絡思本娛樂製作提供）

姚淳耀在《我願意》飾演邪教教主。（絡思本娛樂製作提供）

姚淳耀與女友交往穩定。（陳俊吉攝）

金鐘視帝姚淳耀在邪教犯罪影集《我願意》飾演善於操弄人性、被信徒崇拜的邪教教主「本生老師」，現實中的他，高中時也曾是校園風雲人物，被學弟妹崇拜；不過姚淳耀笑說：「我受歡迎是因為我滿好笑，當時很有表演慾，連參加歌唱比賽唱的都是康康的〈恁姐仔住市內〉，得的是最佳人氣獎，我就被認定是來搞笑的！」

姚淳耀日前接受專訪時表示，「我其實是嚴肅的人，只是嚴肅過頭，看起來就變成好笑！」他沒想過自己會因為「好笑」而被喜歡，「畢業典禮時，還被拔了第二顆釦子、送巧克力示愛！」

金鐘加持後，他演藝工作邀約不斷，但他回顧剛入行、演完《一頁台北》後，演藝工作有一搭沒一搭，當時媽媽帶他去算命，命理老師建議要花10萬元買寶劍改運，「我以為只要幾千，竟然要10萬，而且要用自己的錢買才能改運！當時我在劇場演出可能3個月只有2萬酬勞，10萬幾乎是我一整年的收入！但為求10年大運，還是花了錢，其實沒有馬上有感，有時連劇場工作也沒有，經常半年、1年都沒工作，只能很節省過日！」

37歲的姚淳耀說，20多歲時常因工作不穩，想著「演完這齣就死心，不要再去演戲了」，卻又因大學念戲劇系，覺得不做這要幹嘛，由於劇場工作無法養活自己，他還要另外打工，例如在國中擔任表演藝術老師，在劇場做幕後，也去當臨演。靠什麼信念信念支撐下去？「就是真的很想要演戲，表演是我唯一會的專長，都學了5年，如果沒把成果用在工作上覺得可惜！」他還一度找好後路，有次在短片飾演擺地攤者，認識賣眼鏡的阿姨，心想試試看好了，當時還真的去批眼鏡準備要賣，也曾想過要考保險證照轉行。

直到演完《我的自由年代》之後，他才終於被看到，進而接下行腳節目的主持工作，「人生第一次嚐到有固定收入的感覺！有3年、每個月都可以領到固定薪水，經濟狀況才稍微穩定」。

他與正妹設計師女友林羿穩交11年，這回在《我願意》中有許多場尺度極大的性愛戲，需要向女友報備？「她好像不太在意，她先看了第一集，看到床戲只說『動得很快喔』，沒有其他吃醋反應！她知道演戲就是表演，非常大器！」兩人早已屆適婚年齡，他坦言有稍微討論過結婚的事，「但沒有迫切一定要，也沒有排斥，我們工作都忙，各忙各的」，目前還無法考慮結婚尤其是生小孩，「考慮到現實，經濟狀況沒有好到可以養育小孩，我自己都還很不穩定，現階段只能先考慮如何養活自己」。

對於從影以來最大尺度的多場床戲，且一場比一場猛烈，姚淳耀笑說，「就是準備C字褲、絲襪包住就上場。拍的時候真的不會害羞，就看成打戲、動作戲來拍，像拍打戲一樣先套好招，談好動作、細節會碰到哪、親吻到哪裡，便不會尷尬。只是拍完身體全是濕的，因為動得很用力，所以呼吸急促、會大爆汗」。

他靠著服裝、髮型、假睫毛等造型，一秒進入角色、變成能魅惑人性、充滿自信的「本生老師」，下戲後卸掉外在裝備也能一秒回到姚淳耀；他坦言私下的姚淳耀其實比較沒自信，「一直以來自信都是我的問題，我內向害羞，同時有點自卑又有點自戀，有時覺得好像演得滿好，但沒有人討論，又覺得好像沒人看到我的表演，也許是沒演到真的吸引人家」。直到得了金鐘獎，讓他多了信心，「有金鐘肯定之後，大家會肯定我的表演，我也放心做更多嘗試，尤其有更多不同角色邀約，我以前就沒想過自己有一天可以演教主這樣的角色」。邪教犯罪影集《我願意》 7月29日起每周五晚上8點中華電信MOD／HamiVideo 全台首播。