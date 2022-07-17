總統蔡英文的英國倫敦政經學院(LSE)博士論文被質疑造假，LSE所屬的倫敦大學曾在官網發聲明澄清，蔡英文的博士學位並無問題。無獨有偶的，民進黨桃園市長參選人林智堅也被爆中華大學、台大碩士論文涉抄襲。旅美學者林環牆今(17日)對此表示，更令人驚訝的是，中華大學賀力行、王明朗兩位教授竟發聲明力挺林智堅的學術不倫，台大教授陳明通也跳出來背書。

林環牆17日在《獨立觀察》臉書粉專發文質疑，3年來，蔡英文沒有完成合格的倫敦政經學院（LSE）博士論文，卻稱有3份不同樣式的博士證書。他接著懷疑，政大不僅不敢秉持學術倫理、說真話，反而傾全力幫忙遮掩蔡英文的行徑。更令人不敢相信的是，連LSE與倫敦大學也罔顧學術倫理與法治，一起說謊，成為「蔡英文論文門」的共犯。

林環牆指出，現在又來了一件民進黨「林智堅論文門」的論文抄襲醜聞，與蔡英文略為不同的是，林智堅有兩份碩士論文，一為台大、另一為中華大學。令人驚訝的是，這兩份論文都是不折不扣涉嫌抄襲；更令人驚訝的是，中華大學賀力行、王明朗兩位教授竟發聲明力挺林智堅的學術不倫，台大教授陳明通也跳出來背書。

林環牆指出，政大已經沉淪了，中華大學會不會呢？校方自己看著辦。但他特別關注的是：台大會跟著沉淪嗎？台大校長管中閔兩個月後是否能為台灣第一名校撐住學術倫理與學者尊嚴，管中閔校長，加油啊！