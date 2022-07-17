華盛頓國民傳言可能賣掉他們的鎮隊之寶索托（Juan Soto），大聯盟官網17日報導，索托拒絕了國民15年4.4億美元（新台幣132億）的續約開價！雖然談判仍在進行，但國民已經不排除把索托擺上交易台。本季交易截止日是美國時間8月2日。

索托今年23歲，來自多明尼加，2015年加入國民，2018年登上大聯盟，在國聯新人王票選第2，只輸給勇士小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）。國民2018年球季結束後失去猛將哈波（Bryce Harper），索托成功扛起外野守備與球隊大棒，幫助球隊摘下2019年世界大賽冠軍，該季他繳出34轟、110打點。

上季索托打出生涯代表作，獲得23次敬遠四壞是國聯之冠，最後MVP票選僅輸給哈波。國民原先的計畫是以索托為核心，培養新一批好手，索托說他討厭一直輸球，國民目前30勝62負是國聯最爛，但索托也能理解球隊需要度過重建的陣痛期。

國民上個球季向索托端出13年3.5億美元，現在又加碼到史上最高的15年4.4億美元，總值超過卓奧特（Mike Trout）的12年4.26億美元。哈波與索托的經紀人都是業界名人波拉斯（Scott Boras），國民曾開給哈波10年3億美元，但包含鉅額的延遲支付，哈波必須等待34年才能領完，結果他轉投費城人。這次國民展現誠意要留下索托，續約完全不包含延後付款。