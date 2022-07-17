康建生技公司行刑式槍擊命案，造成4死1重傷，凶嫌李鴻淵落網時高喊「我要報仇」，似乎與8年前的官司有關，但被害人家屬則質疑，命案可能涉及牛樟芝利益，還有人提供槍彈唆使李行凶，且李對槍彈來源也交代不清。檢警16日表示，不排除任何可能，不放過任何線索，所有疑點都會逐一釐清。

李鴻淵涉犯殺人等罪，法官15日深夜裁定羈押禁見，涉嫌窩藏他的養生館賴姓經理，則獲5萬元交保。南投看守所安排2名案情單純的收容人與李鴻淵同舍房，李度過羈押首日情緒還算穩定。

在犯下滔天大罪、造成被害者家屬天倫夢碎之後，李鴻淵逃亡期間，還在養生館由賴姓經理安排小姐讓他「鬆一下」，與死者家屬的悲慟心情形成強烈對比。

李鴻淵被捕後高喊「深仇大恨」，似乎與8年前的殺人未遂案有關，不過仍疑點重重，外界質疑，李鴻淵的工作不穩定，為何擁有大批槍彈？如果要報仇，何必等到現在才動手？當年與他對簿公堂的洪姓女課長已離職，為何還到公司行凶？究竟是他自己要報仇，或有人利用他的仇恨唆使犯案？啟人疑竇。檢警將深入調查。

另牛樟芝產銷具有龐大利益，外界有人懷疑命案也可能與利益衝突有關，被稱為「牛樟芝之父」的康建生技董事長賴敏男家人，昨也質疑命案可能涉及牛樟芝產業的利益，懷疑李鴻淵背後有人提供槍彈、唆使他行凶。

據了解，李鴻淵行凶後逃亡，途中沒有丟棄犯案槍彈，反而隨身攜帶到養生館，與一般人作案後湮滅證據的方式迥異。當被問及槍枝來源時，他胡扯「路上撿的」、向媒體說「你給我的，忘了嗎？」還向警方表示「不能說，會害死朋友」，似乎幕後有藏鏡人提供槍彈。

李所稱8年前的殺人未遂案，包括指控李鴻淵逞凶的洪姓女課長，還有出庭作證的同事共7人，均在法庭上與李對立，外傳李鴻淵計畫殺害7人復仇，但洪姓女課長等4人，或因離職、或已下班離開公司而躲過死劫，會計主任張嘉綺、課長劉慶杉中彈身亡，賴敏男重傷；與該案完全無關的賴敏男胞弟賴鋕卿、女兒賴彥予，卻無辜枉死。

康建生技槍擊案造成4人死亡，由於案情重大，南投檢方首度動用法醫研究所X光勘驗車協助相驗，並確認子彈位置。