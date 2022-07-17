好市多近日寄發通知單給消費者，指「有機蘇門答臘咖啡豆」少數包裝袋封口不完全，呼籲在5月22日至6月9日間購買的民眾，檢查商品包裝，若有疑慮不要食用，可帶著商品到賣場退貨，毒理學專家招名威說，咖啡豆一旦受潮發霉，就會產生頑強的赭麴毒素，其中又以赭麴毒素A毒性最強，攝取過量恐肝、腎病變，甚至致癌。

多名網友於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，收到好市多寄發的通知單表示，在5月22日至6月9日期間販售的「有機蘇門答臘咖啡豆」中，有少數包裝袋封口不完全，呼籲消費者不要食用，可帶商品及會員卡到鄰近的賣場辦理退貨。

有民眾收到好市多的通知單，「有機蘇門答臘咖啡豆」少數包裝袋封口不完全，可帶著商品到賣場退貨。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

有網友收到通知單才發現自己購買的咖啡豆包裝袋不全。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

PO文的網友說，因為要把咖啡豆包裝的背膠撕開才會知道封口是不是完整，在沒注意的情況下，已喝完一包。另一名網友也表示，收到通知單檢查後才發現包裝有一個大洞，沒仔細看真的不知道。

毒理學專家招名威曾說，咖啡豆、咖啡粉販售都需以真空包裝維持乾燥，若受潮發霉，很可能會產生頑強的赭麴毒素。赭麴毒素又分為A、B、C三種，其中又以赭麴毒素A毒性最強，一旦誤食赭麴毒素A，就很容易累積在體內，不易去除，即使利用煮沸或是高溫（200℃）持續燒烤5分鐘，至多也只能破壞7成的毒素，若重烘焙10-20分鐘，至少還有2成毒性。

彰化縣衛生局曾指出，過量攝取含赭麴毒素A的咖啡，可能造成腎、肝等病變。台東醫院表示，赭麴毒素A具腎臟毒性，被認為與腎病有關，另赭麴毒素A也被認定對人體可能有致癌性。