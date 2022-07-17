國民重砲索托（Juan Soto）拒絕了15年4.4億美元（新台幣132億）的天價續約，現在國民總管可能會在截止日之前（美國時間8月2日）將索托交易出去。由於索托尚未取得自由球員資格（2024年球季結束才獲得自由身），買下索托的球隊還有兩年半的時間可以留著他，這對於打算立即爭冠的球隊相當有吸引力。

《紐約郵報》作家Joel Sherman認為兩支紐約球隊大都會、洋基都應該考慮出手。大都會老闆財力雄厚，砸了大錢準備爭冠，現在他們的國東王座受到威脅，被勇士愈追愈近。獲得索托可望讓大都會戰力飆升，而且索托在2019年季後賽表現優異（拿下冠軍），證明他是打到10月依然很強的球員。唯一的問題在於國民也是國東球隊，通常總管不會把明星球員轉手給同區的敵隊。

洋基目前還沒搞定賈吉（Aaron Judge）的續約，就算洋基花大錢留下賈吉，索托暫時也不會成為團薪重擔（今年1710萬美元），如果洋基捨得放棄頂級新秀和幾位球員，可以嘗試租用索托兩年半，他成為自由球員之前還可以打3次季後賽（2022、2023、2024）。

該文也提到天使隊大谷翔平，他要到2023年球季結束才取得自由身，此時買下他的球隊還可以帶著他打兩次季後賽。特別是大都會總管艾普勒（Billy Eppler），艾普勒先前是天使總管，當初就是他力主簽下大谷翔平，肯定明白大谷的價值。