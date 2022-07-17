台灣疫情近期逐漸趨緩，台南市長黃偉哲也趁著此時補拍了去年（2021年）疫情嚴重時未能拍攝的市長獎合照，然而其中有位小學畢業生已於今年5月不幸病逝，由哥哥帶著的相片與黃合照，幫他圓了夢，除讓黃偉哲當下「內心很有感觸」，相關貼文也吸引了超過4000名網友案讚並留言。

黃偉哲昨（16日）晚間發文表示，有位大光國小的郭同學，去年因疫情無法合影，卻在今年5月時因腦瘤已不幸離世，這是他最大的心願（與市長在市長獎上合照），由哥哥帶著他的照片上台合影，郭媽媽說，「這是幫孩子圓夢了」。

黃偉哲直言，自己當下聽到時「內心很有感觸」，他指出，市長獎對大家來說，都是一生一次的機會，這些照片都格外珍貴。黃偉哲提到，「更珍貴的還有好多同學送給我的小卡片，令人備感窩心。」最後黃偉哲更祝福每個人「在下一個階段都能更圓滿順利！」

對此網友們也留言表示「謝謝市長體會到去年畢業生的心情，以及讓過世的學子不留遺憾」、「市長有顆仁愛的心」，該篇貼文在今（17日）早上八點半已得到了超過4000個讚與心情。