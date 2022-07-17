宜蘭1名余姓男子擔任臨時工幫忙看管黃男的蝦池，黃男於110年9月時發現余男未在養蝦池內工作，又見到蛇籠裡有殘蝦，懷疑余男偷蝦，調閱監視器後發現當天余男放置完蝦籠後，養蝦池旁邊有一輛不明轎車，他認為余男將200台斤的白蝦運上轎車，一狀告上法院。法官勘驗監視器畫面後認定余男也沒有任何偷蝦行為，故判余男無罪。

根據判決書指出，黃姓男子雇用余姓男子當臨時工，幫忙看管自家養蝦池，110年9月他發現余男不在養蝦池旁，且發現蛇籠內有殘蝦，調閱監視器畫面後，他發現余男到養蝦池放蝦籠，當時蝦池旁邊還停放一輛不明轎車，黃男便懷疑余男用蛇籠撈取白蝦，得手後再與不明汽車駕駛人接應會合，合夥偷竊價值新臺幣4萬元、200台斤的白蝦，怒報警提告。

法官審理時，余男否認偷蝦，他辯稱當時黃男和客人說好需要白蝦，所以他才到養蝦池裡面放置蛇籠，但他並未撈取白蝦，他是到交貨當天早上才到養蝦池收取白蝦。

法官勘驗監視器畫面時，黃男說余男的確是把蛇籠放進蝦池，但附近道路並沒有紅綠燈，為何有一台車子停在該處，且早上時他發現蛇籠裡面有殘蝦，他覺得是余男匆忙偷走蝦子時沒拿乾淨。

但法官表示，余男到養蝦池內放置蛇籠後，均未見余男有任何撈取白蝦的行為，且黃男在警詢時堅持當天沒有請余男去撈蝦，但黃男又在開庭時告訴法官：「我後來回憶起來，我當天確實有請余男去放蛇籠」，法官認為黃男證詞說法不一，且黃男提供的監視器面無法證明白蝦就是余男都偷的，故判余男無罪。