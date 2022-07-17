川普前妻伊凡娜．川普（Ivana Trump）14日被發現倒在紐約豪宅的樓梯底部。

美國前總統川普的第一任妻子伊凡娜．川普（Ivana Trump）14日被發現猝逝紐約豪華自宅，享壽73歲，美媒報導她摔下樓梯身亡，紐約法醫辦公室15日證實，伊凡娜死於意外對軀幹造成的「鈍性衝擊創傷」。另外友人透露，早就擔心伊凡娜家中的樓梯很危險。

綜合英國廣播公司（BBC）、《紐約郵報》（New York Post）報導，14日中午12時40分伊凡娜被發現倒在曼哈頓上東區（Upper East Side）自家豪宅的樓梯底部，警方趕到現場後宣布伊凡娜已經死亡。

美媒當時引述消息人士指出，紐約警方正在調查伊凡娜是否因摔下樓梯喪命，紐約法醫辦公室15日證實，伊凡娜死於意外對軀幹造成的「鈍性衝擊創傷」（blunt impact injuries），為意外死亡。

伊凡娜密友哈絲克爾（Nikki Haskell）向《紐約郵報》透露，她總是擔心伊凡娜有一天會在自家「美麗卻極其危險」的樓梯上摔一跤。「我一直都很氣那樓梯，我恨那些階梯，它們非常危險，我們擔心她會摔倒」，哈絲克爾說。

Ivana Trump's friends worried about her 'treacherous' staircase before death https://t.co/2oH0lcj4Uk pic.twitter.com/S5Z7kcLucx — New York Post (@nypost) July 16, 2022

她說伊凡娜的曼哈頓豪宅一共有4層樓，裡面雖然有電梯，但伊凡娜從來不搭，「它是美麗的樓梯，但我不會想要，它又陡又深。」哈絲克爾說友人曾問她造訪紐約時為何不住在伊凡娜家，她回應就是因為不想爬上爬下才不住伊凡娜家的。

Ivana Trump dead: Former President Trump’s ex-wife found at bottom of staircase in NYC home https://t.co/DfuHyOXiGC pic.twitter.com/m6EkQJBEW5 — New York Post (@nypost) July 14, 2022

伊凡娜經常在家中樓梯前拍照，顯示她非常喜愛自己的樓梯。曾造訪她家的八卦專欄作家緒特（Rob Shuter）說，伊凡娜的豪宅其實不如外界以為的那樣翻新，他提到「那些樓梯一直以來都很危險」，「樓梯上的地毯也有些破舊。」

伊凡娜友人埃爾登（Zach Erdem）也透露，2周前伊凡娜就告訴他臀部有一點問題、無法走路，讓她無法出門去拜訪他。