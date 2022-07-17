盧秀燕

台中市長盧秀燕在臉書回顧，從去年519三級警戒後，台中進入戰備狀態，今年四月疫情捲土重來，一年多下來，「我們一共開了186場記者會，我們一起經歷了許多」。

盧秀燕提到，前年，第一批台商返台，找不到安置地點，中央來求援，她心想，「是同胞，就是家人」，盡管染疫了，也要幫他們找地點，讓他們安心休養，好跟家人團聚。

磐石艦隊染疫，官兵的足跡讓一中商圈生意受創，我們從公衛的角度防疫，也要從民生的方面振興。

當時防疫第一線的人，在疫苗不足的狀況下，想先施打，「我們力挺到底」，因為要讓作戰的人有武器，當時外界有些責難，現在看來，是正確的決定。

盧秀燕還原，「我們也是六都中，先提出經濟振興的城市」，包含紓困九箭、紓困十方等等，幫忙店家、攤商活絡經濟。

盧秀燕說，這一年多提出許多服務：各區前進指揮所，親子得來速、快篩陽得來速、給藥得來速等，希望能幫醫護分擔壓力，也讓市民多點醫療服務。另外，在物資包中，放入血氧機，別小看那個小機器，是市府一點心意，希望可以陪伴市民康復安心。還有，送出百萬劑快篩，守護市民，也讓弱勢族群有好的防疫資源。

盧秀燕強調，「越是嚴峻的考驗，我越在市民身邊」，「這是我的態度，也是市府的理念」。縱然疫情以來，可能有些服務不周，不好意思，但也希望市民能感受到，整個台中市政府的努力，相信「台中好，台灣會更好」，「所以我們一起努力，讓台中變更好」！