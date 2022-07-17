事故現場機車相撞倒地，所幸2名女騎士只是擦挫傷送醫。（警方提供）

金門昨日下午發生機車撞機車，造成2名女騎士受傷送醫事故。警方提醒，車輛行經無號誌路口， 轉彎車應讓直行車先行，確切肇事原因進一步調查釐清中。

警方說明，16日下午15時許，姚姓女子騎乘一部普通重機車，由金湖鎮住家巷口欲右轉經武路往機場圓環方向行駛，在路口與另一部由呂姓女子騎乘，也沿經武路由大立鴻福加油站往機場圓環方向直行的普通重機車發生擦撞，造成雙方手腳均擦挫傷送醫。

警方據報趕抵事故現場，初步排除2人有酒駕情事，至於有關肇事責任，仍有待進一步查處理。

金湖分局呼籲指出，車輛行經無號誌路口，除應放慢車速，再停車左右觀看有無來車外，並須依照路權優先順序讓車，如少車道車應讓多車道車先行、轉彎車應讓直行車先行、左方應讓右方車先行，並隨時做好讓車、減速之準備，確保交通安全、順暢。若未依規定讓車，可依《道路交通管理處罰條例》第45條，裁處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。