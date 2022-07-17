曾獲師鐸獎的高中教師蔡淇華近日經過台中南屯路與文心路口，看到一名腦性麻痺少女在路邊擺攤賣1個10元的沙琪瑪，當時天快黑了，他為了幫助少女早點回家，將其PO上網宣傳，盼經過的朋友能捧場，貼文引發網友熱烈迴響、轉發，更有人號召掃攤。

蔡淇華近日於個人臉書指出，9日下午6時20分行經台中南屯路與文心路口，看到一個坐輪椅的腦麻少女在馬路口，賣1個10元的沙琪瑪，他向少女捧場買了一些，眼見天就快要黑了，還有許多沙琪瑪沒有賣完，他問少女「可以拍照幫妳宣傳嗎？」，獲得少女的同意後，他拍下發文。

蔡淇華詢問少女之後是否會在同一地點擺攤，對方表示「會」，這讓蔡淇華十分擔憂，因為近期天氣非常不穩定，不是毒辣的陽光，就是滂沱大雨，盼藉由PO文，吸引更多的人捧場，「朋友們如果有路過，可以買一些回家喔」。

貼文引發網友按讚、轉發，「很棒的分享，我會找時間去買」、「我要去掃攤，希望她早點回家休息」、「大家一起去掃攤，日行一善」、「我每天上班都會經過，有買了」、「下次經過附近也去買，雖然我不愛吃沙琪瑪，可以分享給朋友吃」、「我也想讓她早點回去休息，不然天氣這麼熱」。