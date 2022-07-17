南韓25歲實力派創作女歌手李遐怡（LEE HI；이하이），自2011年登上歌唱選秀節目《K-Pop Star》的舞台後，便以渾厚又嘹亮的聲音打開知名度，還因此被封為「韓版愛黛兒」，人氣不斷飆升。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，昨（16）日晚間再度更新近況，但火辣的穿搭令網友看了直噴鼻血。

李遐怡昨日晚間在個人IG上曬出一張照片，雖內容只放了三張貼圖，但照片中只見她穿著一件胸口全開的綠色洋裝，領口V到肚臍的性感設計，使她白皙又豐滿的美胸曲線一覽無遺，搭配她甜美的燦笑，令網友看了紛紛留言「美慘了」 、「李遐怡越來越美了」、「這套衣服好看」、「我最喜歡的笑容」、「好美喔！我的女神」、「身材好辣」、「要噴鼻血了」吸引大批網友熱烈討論。

事實上，李遐怡16歲剛出道時，曾因嬰兒肥臉蛋及圓潤的身材受到大批酸民攻擊，她只好開始嚴格的控制飲食並開始規律的做有氧運動。除了三餐改為草莓、番茄、香蕉及雞胸肉所製成的沙拉外，也會規定自己一定要在下午4點前用完晚餐，配合健身教練所指導的有氧運動及重量訓練，才成功甩掉7kg漸漸雕塑出凹凸有致的曲線。李遐怡的穿搭風格也隨著年紀越來越多變、火辣，令不少人直呼「小女孩長大了」。