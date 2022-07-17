學校廁所不再是燈光昏暗、不乾淨！教育部國教署依據「補助國民中小學老舊廁所整修工程作業要點」，2021年度共補助235所學校翻新校舍老舊廁所工程款，進行排水、通風、衛生等修繕，並運用多元材質美化廁所，提供師生舒適的如廁環境，預計今年底全數完工。

以澎湖縣中正國小為例，教學大樓老舊廁所空間及動線規畫不良、光線昏暗，多數孩童對上廁所「有陰影」，更有家長反映「小孩在校會忍住，回家才願意上廁所」。尤其行政大樓廁所在2020年整修後，更是每天都有孩子「專程」從教學大樓跑到行政大樓上廁所。

中正國小於2021年規畫教學大樓的廁所改建，除了硬體設施的改善，更在入口上方特別裝飾了一幅由美術班30位學生共同創作，再由老師燒製而成獨一無二的方磚「拼圖壁畫」，作品展現學生在校園中各種歡笑和活力，使得廁所空間更加煥然一新。

宜蘭縣國華國中整修的西側廁所，特別融入學校數理課程特色，如在男廁牆上張貼有數理名人的英文名言、小便斗上方張貼數理特色圖案貼紙，一樓女廁天花板彩繪八大行星，三樓天花板則有化學式圖案。

而北側廁所則設計校園運動風，以學校游泳、足球、排球等運動團隊為特色，足球造型燈具及瓷磚營造水道意象，牆上並漆有運動圖案及運動達人英文名言。透過工程施作改善採光及通風，運用多元材質、色彩及燈光等變化，成功營造美學廁所，也將學校特色融入設計中，讓廁所空間成為校園新亮點。

花蓮縣北埔國小廁所入口採用學校舞蹈隊及足球隊的特色，結合學校吉祥物「北埔小子」，打造鐵件意象，女廁為手拿椰葉擺動舞姿的舞蹈隊，男廁則是展現多元智能踢著球的足球隊，內牆運用碎磁磚拼貼城堡圖案，不僅格局明亮通風沒有異味，上廁所時還能兼顧藝術的欣賞，讓孩童不再害怕上廁所。