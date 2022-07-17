零售額等經濟數據報喜，花旗財報優預期帶動金融股大漲，紓緩市場對聯準會（Fed）月底升息4碼的憂慮，美股三大指數15日齊揚，道瓊指數收漲逾600點，但周線仍收黑。展望本周美企財報料為美股主要催化劑，又以特斯拉業績最受關注。

上周五發布的6月零售額比預料中強勁；7月密大消費者信心指數回升優於預期，備受矚目的通膨預期也下滑。

由於美國6月消費者物價指數（CPI）年增率飆到9.1％，創逾40年最大增幅，激化Fed月底例會升息4碼的預期。周五經濟數據報喜，加上Fed官員示意升3碼的機率較大，安撫投資人不安情緒。 此外花旗集團公布第2季獲利銳減但比預期好，上周五股價勁漲13.2％，美股大盤即在金融股帶頭領漲下，擺脫連跌低潮強勢反彈。 上周五道瓊指數收盤飆漲658.09點或 2.15％，報31,288.26點。標普500指數終場漲 1.92％，收在3,863.16點。那斯達克指數收漲 1.79％，以11,452.42點作收。

周五的反彈讓道指與標指中止連跌5天的頹勢。標普指數11大類股全收紅，其中金融股漲幅3.5％居冠。

但三大指數周線仍收黑，道指、標指及那指分別周跌0.2％、0.9％和1.6％。 Fed升4碼的機率降低緩解市場不安後，投資人本周焦點主要落在美企財報，美國銀行、高盛、特斯拉、網飛、嬌生、美國運通等的Q2業績將陸續出爐。

在創辦人穆斯克與推特恐對簿公堂的騷動中，特斯拉20日將發布最新業績。數據供應商FactSet分析師預估，特斯拉Q2經調整後的每股盈餘1.86美元，高過去年同期的1.45美元；營收166億美元，優於去年同期的120億美元。

推特13日發聲明，對反悔放棄收購推特的穆斯克正式提告，並提出9月開庭審理的要求。但穆斯克15日要求法院駁回，聲請明年再開庭。

網飛訂19日發布財報，FactSet預測該串流影音龍頭Q2每股盈餘2.96美元、營收80.3億美元。華爾街分析師預期，網飛Q2流失172萬訂戶，少於網飛3個月前預估的200萬。