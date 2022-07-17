受到疫情復燃等因素影響，大陸航空業三雄—中國國航、東方航空、南方航空，15日晚間相繼發出2022年上半年預虧公告。陸媒統計，三大航企上半年合計預虧逾人民幣（下同）450億元，已超過2021年全年合計虧損額（約409億元）。

截至15日收盤，A股上市的國航、東航、南航股價分別收跌4.36％、2.74％、3.14％。半年來，國航、東航、南航股價分別累計漲10.62％、跌4.05％、跌2.44％。

每日經濟新聞報導，三大航企不約而同指出，疫情反覆、油價攀升，以及人民幣匯率波動是上半年大幅虧損的主因。

三大航企中預虧最多的國航公告，預計上半年虧損185億元至210億元。上半年受到疫情持續影響，全球航空業整體仍處於虧損狀態，特別是2022年以來大陸疫情多點擴散，導致境內航線投入銳減，國際航線投入仍持續受限。此外，油價攀升、匯率波動進一步加劇國航效益改善的難度，主業相關投資企業的經營業績同樣受到影響。

東航指出，預計上半年虧損170億元至195億元。由於東航總部位於上海，經歷疫情衝擊的嚴峻挑戰，同時國際油價大漲，以及人民幣兌美元匯率貶值等，進一步加重東航的成本壓力。南航則表示，預計上半年虧損102億元至121億元。