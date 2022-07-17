中磊(5388)受惠PON、WiFi-6與STB帶動營收向上，第三季營運進入傳統旺季，網通產業儼然成為市場剛性需求，受到景氣波動影響較不明顯，中磊下半年整體營運表現可望勝更上半年，法人預估，中磊全年每股獲利將逾6元。

中磊受惠固網頻寬升級帶動換機潮，以及影音串流需求增長，5G、PON、OTT STB與 WiFi-6帶動營收成長向上，除此之外，在多國一線電信商佔有率有一席之地後，增加產品供貨市佔率，隨著今年零組件供貨逐季增加，將帶動中磊下半年出貨、營收逐季向上。

中磊第三季受惠網通市場持續暢旺，各產品線動能強勁，各國基礎頻寬升級帶來的家用網通CPE設備換機潮持續進行，尤其以南亞、東南亞、歐洲的PON需求持續維持強勢；在北美市場方面，升級至DOCSIS3.1的趨勢仍未停歇，收視影音串流媒體的OTT STB也進入量產；企業級網通產品方面，在品牌客戶的供貨市占率更上一層樓，加上網通主晶片供應進一步放大，整體獲利表現有更勝第二季。

有鑑於今年疫情帶動的數位轉型依舊持續進行，在疫情期間對網路的依賴改變了人類的生活型態，寬頻網路服務儼然成為剛性需求，驅動5G、PON、OTT STB與WiFi-6的換機潮，受到景氣的波動相對消費性電子小，法人樂觀預估，中磊全年每股獲利將逾6元。