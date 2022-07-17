被封為「四大天王」的巨星劉德華，在歌壇與影壇都有卓越表現，在演藝圈耕耘超過40年，可說是出道多久就紅了多久，是外表與內在修養都能服眾全能天王，他也從不吝提攜、讚賞後輩，看人眼光超神準，也讓人驚嘆，他就曾在一場選秀比賽中，相中一名沒能簽約的女孩，直言她能當電影女主角，而該女10年後竟真的紅遍全亞洲，她就是主演《後宮甄嬛傳》的孫儷。

劉德華看人眼光有多神準？他21年前也就是2001年，擔任新加坡知名選秀節目《才華橫溢出新秀》的評審，當年還是素人的孫儷是參賽者，她一路挺進大決賽，最終勇奪亞軍和智慧大獎，但卻沒能得到經紀公司青睞簽約，不過劉德華卻不這麼想。

孫儷年輕時參加選秀，雖然沒能被經紀公司青睞簽約，但卻被劉德華相中，說她足以擔任電影女主角。(中時資料照片)

劉德華在擔任評審期間，被問到在這些參賽者中，會選誰擔任電影女主角，他的答案就是孫儷，表示孫儷氣質清新單純，演技也不錯，因此看好她，而孫儷在賽後沒能簽約，之後在夯劇《情深深雨濛濛》中給趙薇伴舞，熬到2003年演出了《玉觀音》終於大開知名度，這部作品也成了孫儷的成名作。

而10年過去，孫儷主演了宮廷大戲《後宮甄嬛傳》，飾演女主角「甄嬛」絲絲入扣，不僅精湛演技讓人眼睛為之一亮，其敬業認真的態度至今仍備受讚揚，孫儷一躍成為一線紅星，之後又主演了《羋月傳》、《那年花開月正圓》等，成了收視保證，也證實劉德華當年眼光確實獨到，真的很會看人。