陳時中競選團隊爭議多 柯文哲酸：擺給人看或要求不能講話

民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊找來立委高嘉瑜、林昶佐和范雲，有網友戲稱高嘉瑜和台北市長柯文哲交情好，以後會是內鬼，林、范去年則有萬華和3＋11的爭議。柯文哲17日表示，有時候是擺給人家看的，或叫進來要求「不能講話」，選舉現在才剛開始，再看1個月，選戰開打才知道給人家看的陣容是真的假的。

有媒體追問誰是被叫進去要求不能講話的？柯文哲則是哈哈大笑後要記者問下一題。

至於范雲、林昶佐恐怕會是團隊中讓人攻擊的破口，柯文哲指出，真的有打過選戰就知道，整個選戰過程是動態的，隨時會有新的破口，選舉不要用攻擊式的，要冷靜思考到底誰當台北市長對台北發展比較好，我們永遠都在討論誰選得上，從來都不討論誰做會比較好，還是整個民主政治要努力的地方。

此外，民進黨今舉行全代會，陳時中預錄影片稱心中有市民就是一個好的父母官，柯文哲認為，心中有市民是基本條件，後面還要有能力，若能力太差、體力太差，最後就變成心有餘而力不足。