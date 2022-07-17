根據統計，台股目前本益比約11-12倍，是近五年來的低點，預估今年整體台股企業獲利成長約3-5%，足以支撐明年的配息。把各市場預估現金殖利率攤開來比一比，今年台股的預期現金殖利率為4.8%，遠遠超越歐股的3.7%、日股、陸股的2.6%、2.3%，以及美股的1.8%，台股的預期現金殖利率相對不俗。

高息成為，台股投資人長投的選股標的。而台股ETF也也看準市場需求，陸續推出高息ETF。目前已掛牌的高息ETF有4檔，而即將開募的則有凱基台灣優選高股息30ETF（00915）。

凱基台灣優選高股息30ETF預定基金經理人施政廷表示，2001年以來全球主要股市年化報酬率，台股以9.1%領先其他主要市場，其次為陸股的8.4%、新興市場的7.6%、美股的6.5%、歐洲3.6%、日本2.2%，台股長期股價動能無論對比成熟市場或新興市場，長線報酬均相當具競爭力。

而截至7月12日，台股ETF規模為新台幣6209億元，其中高股息ETF就佔了新台幣2394億元，佔比己達38%，與去年H1相較，增加了13個百分點。可以看出台灣投資人對高股息ETF的偏好日增。

目前台股高息ETF包括元大高股息(0056)、元大台灣高息低波(00713)、國泰永續高股息(00878)、富邦特選高股息30(00900)、富邦臺灣優質高息(00730)、和即將於7月21日到7月26日開募的凱基台灣優選高股息30ETF（00915）。