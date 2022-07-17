特力集團(2908)旗下特力屋「宜蘭宜興店」正式開幕，隨著中秋節活動檔期推出，特力集團期望吸引更多台灣零售實體通路客人回流，同時也帶動線上銷售通路業績，讓雙通路之銷售力道持續穩定成長。

在生活型態改變下，消費者偏好就近購物，為近距離服務顧客，近年來積極開展社區店的特力屋，將服務範圍向宜蘭推進，「宜蘭宜興店」正式開幕，喜迎第30間社區店里程碑。

特力表示，「宜蘭宜興店」坐落知名地標幾米公園對面「爾本購物廣場」內，精選六千多種商品，涵蓋各式居家修繕材料、調漆塗料、衛浴廚房商品等應有盡有，另外也因應在地多雨天氣型態，增加除溼產品的比例，貼近民眾日常需求。

特力集團6月合併營收為37.4億元，月增7.5%，累計前6月合併營收為161.88億元，年減10.9%。

受惠於本土疫情趨緩，賣場來客數增加，以及新冠疫情後，民眾生活方式的改變，提升居家生活品質成為生活新常態，帶動實體和線上通路之銷售業績，特力零售事業體6月營收為14.9億元，較去同月增加29.8%，佔整體營收比重40%；累計1到6月合併營收為84.1億元，年成長3.6%。