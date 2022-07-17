交通部觀光局澎管處以數位觀光為基礎，打造「潮澎遊」品牌推動澎湖永續觀光，16日宣布正式成立澎湖觀光圈。應邀蒞臨見證的交通部長王國材指出，觀光振興的時機已經到來，期待澎湖的觀光繼續像海上明珠般閃閃發亮。

王國材致詞時表示，交通部對於提升觀光產業精緻化不遺餘力，觀光圈成立後可整合食宿遊購行的資源，並透過共同行銷建立國際品牌，提升觀光產業服務品質，深度、深耕、紮根澎湖在地特色觀光。

王國材進一步指出，觀光業近2年受疫情影響陷入低潮，隨著疫情發展，國際趨勢走向與病毒共存，可預期的是國內也會逐步朝向邊境開放，現在就是觀光的重要轉捩點，期待澎湖觀光業者能一起努力，整合美食美景對外行銷、共同振興觀光。

王國材期許澎湖觀光圈成立後，所有成員能同圈一命凝聚共識，為澎湖觀光付出貢獻心力，永續觀光持續成長邁進。此外，鼓勵國人來澎湖觀光，交通上除了航空外，澎湖民眾爭取已久的澎湖輪預計明年將陸續投入營運，可紓解航空運能，促進台澎海上觀光發展。

觀光局長張錫聰則表示，澎湖有獨特珍貴的自然美景、豐富的海洋資源、歷史恆久的人文風光，打造春之賞鷗季、夏之石滬季、秋之奇岩季、冬之訪古季，配合每年百萬人潮的國際花火節、追風音樂節，遊客一年四季皆能造訪，越在地越國際、能領略澎湖不同面貌。

為使觀光政策符合民眾期待及業者所需，觀光局此次邀集澎湖在地近百家「食宿遊購行」觀光業者座談，業者建議多推廣澎湖生態、人文及地質的深度之旅、加強數化行銷、協助培育人才及補助基礎設施建設，以吸引更多不同旅遊喜好客群，縮短澎湖觀光淡季。

王國材聽取業者意見後指出，觀光業界最了解澎湖觀光產業現況及實務做法，由於澎湖為國際六大魅力景區之一，具備獨特觀光魅力，已責成觀光局廣納業者意見以符合實務營運需求，並請業者踴躍提案，將由觀光局與風管處積極協助。

觀光局強調，澎管處積極輔導觀光圈盤點地方資源特色、由業者包裝推出在地產品，並將舉辦人才培力課程、建置數位平台、跨域參訪媒合交流及跨域行銷實質推介，打造在地品牌差異化及獨特性，堅強深度旅遊在地實力，以數位觀光為基礎，奠定澎湖觀光品牌。