台南一名火鍋店男店員疑似對女同事有好感，去年夜班下班便以體型優勢，強行把對方拉上車侵犯，因對方死命反抗才作罷。台南地院審理，考量男店員已獲被害人原諒，判其1年8月徒刑，緩刑3年。可上訴。

判決書指出，黃姓男子在台南某間火鍋店上夜班，2021年2月凌晨在路邊等候女同事阿如（化名）下班，卻一時忍不住愛慕之情，強行把阿如拉上轎車後座，脫去其衣服並舔摸身體、壓頭逼口交，因阿如強力反抗，黃男才作罷。全案經由阿如報警，檢察官偵結起訴。

台南地院審理時，黃男坦承犯行，供稱對阿如性交過程中，因阿如反抗才停止行為，與阿如證述的情節相符；經查，黃男憑藉體力優勢，強行拉阿如上車侵犯，僅為了滿足私慾，漠視他人性自主權，造成被害人內心恐懼，受有心理創傷。

法官考量，阿如已於偵查時原諒黃男，要求給黃男最輕刑罰，不要讓黃男人生受到太大影響等，酌情後認定刑期暫不執行為適當，故依強制性交未遂罪，處1年8月徒刑，緩刑3年，期間付保護管束，接受3場法治教育。可上訴。