自疫情以來，OTT線上串流平台使用人數年年持續成長，根據遠傳(4904)friDay影音統計，今年上半年的總收視人數較去年同期成長1成，線上銷售量亦增加超過1成。在觀看收視部份，戲劇和綜藝類成長迅速，已是平台的收視主力，其中綜藝收視人數成長近1.5倍，表現最為亮眼；日劇和動漫收視也不遑多讓，在上半年皆創下3成的收視成長率，收視冠軍分別為《勿說是推理》、《鬼滅之刃 遊郭篇》。電影類前五名則分別是《金派特務》、《蜘蛛人：無家日》、《蠟筆小新： 謎案！天下春日部學院的怪奇事件》、《捍衛戰士》、《名偵探柯南：緋色的不在場證明》。

韓國娛樂影劇魅力狂燒，遠傳friDay影音全平台不分類總收視，今年前10名幾乎被韓流影視包辦，。遠傳friDay影音積極經營韓流影劇市場，每月推出獨家戲劇迎戰激烈的OTT市場，尤其在戲劇收視人數較去年同期成長15%，且佔平台整體收視50%，成為最大收視主力內容。綜觀上半年綜藝排行榜，實境韓綜持續熱燒成長近1.5倍，第一名由常勝軍《Running Man》拿下，堪稱收視保證，其次為《偶然成為社長第2季》，第三名則為《第六感第3季》。

除了韓劇以外，遠傳friDay影音近年深耕日迷觀眾市場，持續推出獨家日劇，今年上半年日劇收視較去年同期成長逾3成，年度日劇排行榜冠軍為菅田將暉主演的爆紅日劇《勿說是推理》，第二名是實力派女神綾瀨遙主演的獨家日劇《前男友的遺書》，第三名則是高橋一生與岸井雪乃共同演出的《不能相愛的兩個人》。

另外，動漫近幾年收視成長加速，今年上半年仍有超過3成的收視成長，第一名是台灣觀眾最熟悉的《鬼滅之刃 遊郭篇》，第二名是黑馬《SPY×FAMILY 間諜家家酒》，自從四月上架就成為收視保證，第三名則是大人版的療癒動漫《國王排名》。