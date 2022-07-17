2022年過了一半，知名命理專家小孟老師日前在臉書粉專上公布7月下半月12星座運勢排行榜，除了點名倒數兩名星座犯小人，恐讓工作計畫生變之外，也提到第一名職場運勢銳不可當，愛情更是春風得意，財運方面，正財、偏財皆旺，可抓準機會進行理財相關事宜。

▍第12名 摩羯座：工作計劃生變，情感電力十足

下半月摩羯的朋友們在工作上容易面臨到一些挑戰，會碰到計劃趕不上變化的情況，原本想要達成的目標恐有阻礙出現，這段時間人際合作關係很重要，若是決策目標會影響到合作關係，那麼夥伴很可能就會變成敵對，所以在制定目標過程時，最好不要影響到合作情況，以免傷了和氣。

在感情運勢方面，單身的摩羯座下半月桃花電力超強，所以也容易吸引來一些奇怪的對象，要睜大眼挑選才行。

財運方面，下半月屬投資運最佳的月份，可挑選有研究的投資項目才能獲利。

工作運勢：★★

愛情運勢：★★

幸運色：白

貴人：水瓶

小人：摩羯

▍第11名 白羊座：工作需要省思，情感貌合神離

下半月白羊座在工作上會面臨省思的過程，慢慢思考下一步在哪，這個情況大約還會經歷一陣子，本月份的首要重點就是把當下能完成的事完成即可，與其煩惱下一步該如何進行，不如把眼前事處理好，就會慢慢浮出線索，就耐心經歷這過程就好，別被未知的心情影響工作情緒。

情感方面，有交往對象的白羊會跟另一半有貌合神離的情況，雖然相處在一起，但會感覺彼此的心不在，也許該好好找機會聊聊彼此的心情，以免造成失和。

財運部份，要一步一腳印的賺錢存錢，不要有太大的野心想不勞而獲。

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★

幸運色：橘色

貴人：天蠍

小人：巨蟹

▍第10名 金牛座：工作注意氛圍，情感主動外出

金牛座在職場上的工作運勢還不錯，這段時間要注意與人合作的氛圍，有時急性子的你會沒辦法忍受夥伴慢工出細活的態度，所以建議在合作過程需多點耐心的應對與包容。

單身金牛下半月的桃花機緣容易發生在志同道合的場所，如大行活動社團這類的場合，會遇到還不錯的桃花。

下半月財運容易有衝動消費的行為，花費金錢時應三思。

工作運勢：★★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：淡紫

貴人：水瓶

小人：射手

▍第9名 水瓶座：工作雜事變多，情感留意職場

水瓶座在下半月的工作運勢會感到事情被排得滿滿滿，有喘不過氣的情況，因為工作過於繁忙勞累，所以也要特別注意自身的健康，容易因為過勞而引發身體不適的情況，記得工作跟休息還是要取得平衡才不會影響工作效率。

感情方面，單身者下半月桃花跟工作上的人事物較有緣，你在工作上的努力會被欣賞，可加強在工作上的呈現。

下半月財運購物慾會增加，雖說你會精打細算，但買多也是很可觀，記得適量夠用就好，勿貪小便宜買過多。

工作運勢：★★

愛情運勢：★★★★

幸運色：水藍

貴人：雙子

小人：牡羊

▍第8名 雙子座：工作較為苦悶，情感忽冷忽熱

雙子座在工作運上會感覺較為苦悶，除了責任壓力大之外，對未來仍感到一片茫然，不過下半月份夥伴會助你一臂之力，安全度過困難的關卡，只是此月份若想轉換跑道，先不要輕易變動，如果伯樂牽線那個工作機會自然可參考，切記不要衝動變動。

在感情方面，有對象的雙子下半月份與另一半感情容易忽冷忽熱，缺乏協調性，建議可以多安排旅行，讓彼此放鬆相處，增進心靈關係。

財運方面，投資部份要小心處理，不宜野心太強，本末倒置。

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：紅

貴人：巨蟹

小人：雙魚

▍第7名 獅子座：工作會有助力，情感多些熱情

獅子座下半月工作運勢良好，在工作上有助力出現，也是你發揮的好時機，如工作類型是屬業績型，可在下半月創下不錯的成績，額外在工作上得到紅利。如想變動工作的獅子們，下半月也會出現轉介紹的機會，可把握相關機會，尋找下一步的可能性。

在情感方面，有對象者下半月與另一半的互動冷淡，彼此會感覺好像走到停滯期，不知下一步要怎麼經營下去，建議打開心房說出介意的話，不宜悶太久而造成雙方失和。

錢財方面要特別留意過去容易有失心瘋消費習慣，現在該養成理智保守，你會發現存的錢會愈來愈多。

工作運勢：★★★★

愛情運勢：★★

幸運色：咖啡

貴人：處女

小人：雙子

▍第6名 處女座：工作戰鬥十足，情感桃花增多

下半月處女座在工作上會特別有戰鬥力，對於自己的成就表現相當有企圖心，如果你目前所著手的事是小事，最好也把它當成一件重要的事處理，當你越看重，事後的發酵越會讓你想不到。

單身的處女下半月桃花運強，如想發展新戀情，可多安排與朋友出遊的機會，你的桃花會在玩樂中的場合出現，但不要太貪心曖昧太多人。

錢財方面，本月份容易有花費超支的現象，應發揮精打細算的精神，才能好好理財。

工作運勢：★★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：綠色

貴人：天秤

小人：金牛

▍第5名 天蠍座：工作事半功倍，情感易有紛爭

天蠍下半月工作運會有不錯的表現，工作資源上會獲得協助，讓你在工作上事半功倍，在工作職場上如想讓自己更上一層樓，適合加強專業技能，進修對你來說是最好的時機點，如有想轉換工作跑道，可多留意外商外資或海外性質的工作，若有機會往海外發展是個不錯的選擇。

在情感方面，有伴侶的天蠍，本月份要多注意與另一半的溝通情況，會容易有小紛爭與口角，各退一步會讓事情更清晰。

錢財方面正財運旺，適合在工作上展現好表現，以獲得最佳福利的時機點，好好把握。

工作運勢：★★★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：金黃色

貴人：射手

小人：雙魚

▍第4名 射手座：工作表現不俗，情感多些包容

射手下半月在工作上表現不俗、行動力極佳，但也容易會有樹大招風的狀況，應避免不必要的口舌之爭，除了好好工作外，也要留意職場上的人際關系，這樣才能得到雙贏的結果。

情感方面，有對象的射手要留意下半月容易在金錢價值觀上與另一半有意見，如想給對方良心建議，要先確保對方是否準備好要聽你說才告知較適當。

錢財方面，本月份對金錢會比較計較，做人適度的大方反而會讓財運更亨通。

工作運勢：★★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：灰色

貴人：摩羯

小人：獅子

▍第3名 雙魚座：工作新的啟發，情感逐漸增溫

下半月份雙魚在工作運上，會有一些新的啟發，對下一步有新的想法與規劃，也有機會覓得良師，從中學到一些經驗與技能，這個月份很適合與夥伴多交流相處，這對工作上會有絕大的幫助，另外上司在下半月也會看重你的表現，也是最好的展現時機，可多多利用。

感情方面，有交往對象的雙魚可多安排與家人共同出遊的活動，不但兩人感情增溫，也可以讓彼此家人對這段感情更加認同。單身者的桃花市場需多參與大型的活動比較有機緣遇到，如路跑社團或共同學習進修團體，會在這裡面找到知音。

財運方面，下半月容易花在吃喝玩樂的預算過多，所以要稍為斟酌這方面的花費，以免月底苦哈哈。

工作運勢：★★★★★

愛情運勢：★★★★

幸運色：黑色

貴人：雙魚

小人：摩羯

▍第2名 天秤座：工作撥雲見日，情感小心慎選

天秤座下半月份在工作上會有不錯的表現，先前的不確定感，會在下半月份慢慢有撥雲見日的狀況，愈來愈清晰自己的方向在哪，也懂得如何運用自己的優勢，但要特別留意職場上的人際關係，這會對你的事業加分，如果人際關係有困難，容易受到一些阻礙，所以想要讓工作事業更順暢，記得要打好人際關係。

情感方面，有對象的天秤容易對另一半產生不信任感，也許跟過往不開心的經驗有關，容易影響這個月與情人的相處，要多留意別讓過去的負面經驗影響當下的感情。

單身者下半月桃花容易有曖昧對象出現，但還是建議小心慎選，避免遇上爛桃花。

財運部份容易有意外之財，但也有可能會有意外損失，所以還是要小心荷包。

工作運勢：★★★★

愛情運勢：★★

幸運色：暗紅色

貴人：天秤

小人：天蠍

▍第1名 巨蟹座：工作表現變多，情感穩定加溫

下半月巨蟹會有許多工作的表現機會，也因為工作或額外兼職機會多，所以要好好慎選這一波的機會，因為好的機會，會讓你的事業更亮眼，不好的機會反而會有拖累你的情形。另外也要衡量自己的能力與體力，如果負擔太多工作量會讓你有吃不消的感覺，所以建議找對優質加分的工作機會，不要太貪心想一次全包，這樣反而會耗損你的精氣神。

在感情方面，有對象的巨蟹與另一半的感情穩定加溫，可說是事業愛情兩得意。

財運方面，正財、偏財皆旺，可利用本月份的好時機多進行理財相關事宜。

工作運勢：★★★★

愛情運勢：★★★★

幸運色：粉紅色

貴人：水瓶

小人：牡羊