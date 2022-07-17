新竹市長選戰持續升溫，年代民調中心於16日公布最新民調，國民黨新竹市長候選人林耕仁支持度25.2%第一，民進黨沈慧虹21.2%暫居第二，民眾黨高虹安17%第三。另外在看好度部分，沈慧虹則拿下24.8％，林耕仁24%，兩人差距在誤差範圍，高虹安則為12.7%。民調調查時間為7月12日至15日。

民眾黨11日徵召高虹安參選新竹市長，年代民調時間為12日至15日，民調結果顯示高在藍綠夾殺下，猶待努力。

值得注意的是，高虹安對外表示已經住新竹一年，且身兼民眾黨新竹市黨部主委，宣布參選時也高舉「郭台銘」和「科技立委」兩大招牌，民調中尚未見將高聲量轉換成高支持率，加上代表民眾黨出征，該黨地方組織亟待經營，這都是高仍須加把勁之處。

沈慧虹部分，民調也顯示現任優勢未明顯，尤其爭取徵召參選未果的鄭宏輝，民調支持度可拿到28.9%，但沈正式參選後，還落後國民黨候選人，儘管看好度超越林耕仁但也在誤差範圍，未來選戰日趨白熱化，縱使當初強推沈慧虹的林智堅想回防助陣，恐力有未逮，因為桃園也有輸不得的壓力。

此外，林智堅論文門事件持續發酵成為全國焦點，面對各方質疑及證據浮現，未來是否會影響新竹市民對於指定副手的信任度，也將是選戰觀察重點

。

年代民調也調查「對於新竹市正、副首長雙辭參選」的態度，有48.4%不贊成，只有26.7%表示贊成，有24.9%未明確回答。目前民調對林智堅及沈慧虹的印象分不利，「烙跑二人組」恐在選舉過程中如影隨形。

至於，國民黨林耕仁，在近期各家民調雖暫居第一，尤其「雙虹」近日針鋒相對，林耕仁也被解讀遭雙虹戰術邊緣化。雙虹互攻，參考網路溫度計資料顯示，聲量高低依序為高虹安、沈慧虹、林耕仁，顯示三腳督的選戰，未來將出現棄保、邊緣策略。

選戰瞬息萬變，高聲量未必代表高支持度，甚至轉換成選票、票票入匭。從這次民調結果不難發現，民調高低恰與聲量完全相反，由此可見，沈、高互打，尚未討到便宜。

反觀，林耕仁這段時間勤跑基層、辦客廳會、與新住民會面暢談政策、以及率各議員候選人等站街口爭取支持，用親切的態度和行動力一步步累積基層實力，除鞏固基本盤之餘，也不斷經營社群媒體爭取年輕人支持，鴨子划水策略也呈現在民調領先優勢上。

風城之戰全台矚目，除了三角督是否會有棄保效應外，與桃園林智堅的選情也息息相關，鹿死誰手，值得觀察。