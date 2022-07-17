參與鬥毆的進香團遭警圍住後，向警方抱怨對方先動手。（程炳璋攝）

台南市中西區西羅殿昨天舉辦廟會活動時，發生新北及彰化兩派進香信眾因停車糾紛鬥毆，混亂中有人對空鳴槍，一名員警處理過程中受輕傷，警方訊後將13人移送檢方遭聲押。

台南市政府警察局第二分局副分局長李忠憲今天接受媒體聯訪表示，昨天下午1時許接獲民眾報案，指稱西羅殿前發生廟會糾紛鬥毆案，現場有人受傷、汽車被砸，還疑似有人開槍，隨即啟動快打部隊將在場兩方信眾共64人帶回調查。

李忠憲表示，專案小組釐清案情後發現，來自新北及彰化兩方信眾至西羅殿參香，於進出廟方時因停車細節發生口角，來自新北的沈姓男子自另一高姓男子所背背包內取出模擬槍對空鳴槍數發，同行的樓姓男子有當場持刀揮舞行為，致使陳姓員警制止時手部遭割傷，經送醫縫合後預計4週可康復。

李忠憲指出，經專案小組過濾影像，鎖定涉案者展開追緝，於昨晚9時許將開槍的沈姓及高姓男子查緝到案，起獲模擬槍1把、子彈3發；持刀傷警的樓姓男子也遭查捕到案，並就現場參與聚眾鬥毆的另外10人漏夜完成調查。

李忠憲指出，全案訊後依槍砲彈藥刀械管制條例、聚眾鬥毆妨害秩序罪、恐嚇公眾罪、妨害公務、毀損等罪嫌，將沈男、高男、樓男等13人移送台南地方檢察署偵辦並聲請羈押。