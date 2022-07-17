恢復2015年伊朗核子協議的談判歷經數月仍陷僵局之際，德黑蘭今天宣布，再對包括美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在內的61名美國人實施制裁。

路透社引述伊朗媒體報導，其他被伊朗外交部以支持流亡異議組織「伊朗人民聖戰者組織」（MEK）為由列入黑名單者，還包括美國共和黨籍前總統川普的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani），以及前白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）。

都是共和黨籍的朱利安尼、蓬佩奧和波頓被廣泛報導參加了「伊朗人民聖戰者組織」活動並表達對該團體的支持。

伊朗1月對51名美國人實施制裁，4月另制裁24人。

去年11月起，伊朗在奧地利維也納與美國就恢復2015年核協議展開間接對話，6月在卡達繼續談判，但現在談判陷入僵局已數月之久。

川普2018年退出核子協議，並重新對伊朗實施嚴厲的制裁，導致伊朗在大約一年後，開始違反協議中的限制。

拜登政府承諾支持所有美國人，即使政治或政策上存有分歧。

國務院發言人今天表示，「美國會保護和捍衛公民，包括現在、過去曾為美國服務的人」。

「我們團結一致，共同應對威脅和挑釁。我們將與盟友和夥伴合作，抵禦並回應伊朗的任何攻擊。」（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1110717