一輛搭載48人的遊艇，16日下午3時42分航行至屏東後壁湖漁港外0.5浬處，疑似失去動力於海上漂流，船長立即撥打電話向海巡署求援，最後以拖帶方式將人船一同拖回港區，結束這場驚魂旅程。

海巡署第八巡防區指揮部指出，第一時間獲報後便派遣恆春海巡隊PP-3550巡防艇馳往救援，於下午4時抵達現場，經艇長評估現場海象不佳，陣風8級、浪高2公尺，並考量現場距岸約200公尺，西南湧強勁，且遊艇船上遊客眾多，不利接駁。

但如不立即處置，恐有遭湧浪拍打擱淺之虞，考量後決定以拖帶方式實施救援，下午4時33分巡防艇將遊艇拖帶進後壁湖漁港，在海巡隊、岸巡隊通力合作下，48人順利上岸，人船均安，救助任務圓滿完成。

恆春海巡隊表示，遊艇上共搭載2名船員及46名遊客，預計前往南灣海域進行水域遊憩活動，不料途中引擎故障，雙螺旋槳皆失效，無法立即排除故障。船上人員非常感謝海巡隊於第一時間前來救助，化解一場危機。