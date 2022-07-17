前「黑澀會美眉」女星瑤瑤黃喬歆，近日在節目上聊到曾經好心將提款卡借給朋友，沒想到對方辯稱「卡片不能用」，卻早已將戶頭裡的錢全部提光，瑤瑤甚至到最後才恍然大悟驚覺自己被騙，她也無奈自認，「我真的是智障，我承認。」

瑤瑤在談話性節目《今晚開讚吧》上分享，之前有位朋友臨時要到上海拍戲，不過對方身上沒有簽證也沒有人民幣，且要在當地待上一個月。於是瑤瑤就好心將自己手中的銀聯卡借給對方，當時戶頭還有4萬人民幣（約新台幣18萬），瑤瑤也大氣的表示「就當作我先借你錢。」怎料回台後朋友卻說：「卡片不能用」，當下瑤瑤聽到還為沒幫上忙而感到抱歉。

瑤瑤的帳戶慘被朋友提領一空。（圖／今晚開讚吧YouYube）

幾個月後，瑤瑤在因緣際會下也飛往上海工作，想順便解決提款卡的問題，將卡插入提款機後，瑤瑤才驚訝的發覺「裡面怎麼沒錢了？」，除了趕緊找行員處理以外，她當時也在臉書發文曝光這起事件，更讓人意外的是，朋友看到貼文後甚至特地打電話關心她，瑤瑤仍舊沒有想到自己被欺騙。

直到她看到提款卡明細表領錢的日期時，才驚覺:「怎麼跟我那個朋友在上海的日期完美重疊。」瑤瑤後來再向對方求證此事，並表示手上握有紀錄和畫面，此時對方才道歉承認是自己花的，兩人也從此鬧翻，整起事件讓現場主持人及來賓都看不下去，也都直言說這不是好心、是好傻，瑤瑤也十分無奈地承認:「我真的是智障，我承認。」