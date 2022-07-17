投資詐騙簡訊猖獗，一名男網友最近收到多封證券詐騙廣告簡訊，他依照簡訊上提供的LINE ID，把所有傳簡訊的人加好友，並加進他創建的LINE群組後，以老闆的口吻要求群組內的詐騙成員回報業績，詐騙眼看詐騙不成還被耍，紛紛退出群組，令1.8萬網友直呼「太強大」。

原PO昨（16）日於臉書社團《爆廢公社公開版》指出，接連收到4封證券廣告簡訊，他照簡訊上提供的LINE ID，把4人加入好友，接著再邀請4人加入新建立的LINE群組，群組名稱為「業績匯報」，只見李小姐、陳小姐、張小姐及謝小姐加入群組後，原PO以老闆的口吻說「7月份已經過了一半，請大家匯報一下，這個月目前業績狀況」。

原PO頻繁收到詐騙簡訊，出奇招將所有人加入群組。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

原PO以老闆的口吻，要求詐騙回報業績。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

原PO才說完，李小姐就退出群組，他接著搞笑說，「李小姐離職了，我們祝福她」，下秒陳小姐、張小姐也退出群組，只剩下謝小姐還在群組裡，原PO又說，「全公司只剩下妳一個業務，其他人都離職了，謝謝妳一路走來始終如一，現在開始妳晉升業務經理」。

原PO一招反制，讓大批網友笑翻。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

原PO後續也邀請其他的詐騙進群組，用同樣手法要對方報告業績，令1.8萬網友笑翻，「太有才了吧」、「這招太強大了」、「以其人之道還治其人之身 」、「好幽默哦」、「這招太狠了」、「這年頭連詐騙都不容易」、「好好笑，換他們被騷擾了」。