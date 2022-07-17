一架由烏克蘭業者經營的貨機16日深夜墜毀在希臘北部，外媒報導貨機墜毀後不斷傳出爆炸聲長達2小時，導致消防人員遲遲無法靠近灌救。另外也傳出機上載有彈藥或爆裂物、甚至是「武器」。

#BREAKING: Reported scene of Ukranian cargo plane crash in Kavala, Greece. Reports that the Antonov An-12BK lost an engine before crashing.



Unclear how many people were on-board and if the plane was carrying equipment.

pic.twitter.com/NwaVslWzaC — Moshe Schwartz (@YWNReporter) July 16, 2022

綜合美聯社、英國《太陽報》（The Sun）等外媒報導，希臘民航局證實，一架由烏克蘭貨機運輸業者「Meridian」營運的安托諾夫An-12飛機（Antonov An-12），16日深夜在希臘北部的卡瓦拉（Kavala）市附近墜毀，這架貨機稍早從塞爾維亞起飛，預定飛往約旦。

雅典通訊社（Athens News Agency）報導，目擊者描述，貨機飛越當地上空時就已經聽到爆炸聲，機身在空中也已經起火。當地居民阿肯托普洛斯（Giorgos Archontopoulos）描述，晚間10時45分他就聽到貨機的引擎發出怪聲，他跑出家門時就看到引擎已經著火。

BREAKING: Ukrainian cargo plane crashes near Kavala in northeast Greece pic.twitter.com/0tRcBsSXSC — BNO News (@BNONews) July 16, 2022

居民也描述，貨機墜地炸成火球，並且持續傳來爆炸聲長達2小時，也因為事故現場持續爆炸，導致當局派出的7輛消防車遲遲無法靠近灌救。

一架烏克蘭貨機16日深夜墜毀在希臘北部，現場持續爆炸長達2小時，導致大批消防車無法靠近灌救。（圖／路透社）

希臘媒體報導機上一共有8人，並且載有12公噸「危險物質」，且多數為爆裂物，不過希臘官員表示，目前仍無法確定貨機上究竟載了什麼，被問及機上載有多少人時，也不斷給出不同數字。

一架烏克蘭貨機16日深夜墜毀在希臘北部，大批救護車在現場待命。（圖／路透社）

由於爆炸現場散發強烈味道，警方要求在場記者戴上口罩，同時也要求附近居民緊閉門窗、不要離開住家，甚至也要戴上口罩。一名消防隊員警告在場記者：「為了安全，你們必須離開，有消息指機上載有彈藥。」

另外《太陽報》引述報導，稱這架貨機原本是「載著武器前往烏克蘭」，《太陽報》並未說明確切的報導來源。

希臘民航局指出，貨機在墜毀前曾通報引擎出問題，機長後續選擇緊急迫降較近的卡瓦拉機場，不過與塔台的通聯隨即中斷，不久後即墜毀在機場西邊40公里處。