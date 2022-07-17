民進黨桃園市長參選人林智堅捲入論文抄襲風波，雖然台大表示將在2個月內審核完畢，但日前卻傳出找不到人擔任審查委員的消息。民進黨立委高嘉瑜表示，此事打開了學界、政界的潘朵拉盒子，直言「我覺得是台灣社會的悲哀」。

高嘉瑜昨（16）日在網路節目《全民平評理》表示，年底的議員選舉，如果攤開來看，就可以發現有許多人是台大政治系、政研所、國發所畢業的，甚至有某個選區幾乎都是，相關狀況在藍、綠兩黨內其實都一樣，「所以很多人說要把論文全部攤開來檢視，我覺得很OK，藍綠政治人物，所有念研究所的碩士論文，全部都拿出來比對，大家來看一看！」

高嘉瑜指出，在學界裡面，連最基本的論文是否有抄襲，都沒有一個教授願意站出來審查，「我覺得是台灣社會的悲哀」。她認為，許多學生是戰戰兢兢的讀書、寫論文，看到這樣的情況，難免會產生相對剝奪感，「如果連學界都不敢去面對這種權威或者是政治，那當然內心會覺得說，台灣這種社會不平等的壓力很大」。

高嘉瑜說，林智堅論文案，其實是打開學界、政界的「潘朵拉盒子」，多數民眾心裡面都有一把尺，拖到現在不管結果如何，已經變成「信者恆信、不信者恆不信」的狀況，尤其是年輕人與中間選民對這件事情的判斷上，會認為民進黨沒有把事情說清楚，對民進黨是有傷害的，「對林智堅來講，我覺得迴避不是一個很好面對問題的方式」。