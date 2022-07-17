智冠(5478)子公司遊戲新幹線取得全新古風二次元武俠動作手遊《指劍江湖》代理權，並將於今年開啟台港澳服務。《指劍江湖》是由西山居研發，該作承襲劍網3世界觀，延續大唐時期的故事脈絡，有別於大多數武俠遊戲的快節奏養成，《指劍江湖》更注重於打造深入劇情的沉浸體驗，精心製作大量動畫演出。

遊戲新幹線總經理張益民表示：「雙方過往即合作過多款產品，這次再度攜手引進《指劍江湖》，研發團隊對於《指劍江湖》產品刻畫的用心，不僅設計了豐富的玩法及劇情動畫，甚至還加入不少巧妙的彩蛋互動，帶來更多趣味探索的元素，相信將能帶領玩家體驗全新古風二次元武俠遊戲的獨特魅力。」

《指劍江湖》採橫向3D動作RPG玩法，跳脫武俠MMORPG的框架，降低過往較為依賴自動尋路和戰鬥輔助的遊戲方式，更著重由玩家自己操控移動出招，暢快闖蕩縱橫無盡的武俠大世界。此外，《指劍江湖》擁有多樣化的競技玩法，除了傳統的單挑對戰，還有公平抗衡的MOBA模式，更能貼近現今玩家對遊戲的需求與期待。