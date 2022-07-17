市場調查機構Sensor Tower台灣手機叫車iOS APP的顯示資料，2022年第一季度台灣前5大下載量最高的旅遊類叫車應用程式，55688台灣大車隊(2640)APP居冠，用戶使用APP的叫車比例達70％，外商平台uber、新加入的yoxi為第二、三名。

Sensor Tower數據顯示，截至2022年第一季度55688台灣大車隊APP下載量達到500萬以上，推動55688台灣大車隊APP佔據榜首的背後原因，除了APP本身加入新媒合生活服務的選項，還有讓用戶好感度暴增的新服務，包括：UX優化體驗、企業簽單、熱點叫車、減碳排放、24小時真人客服等。

根據交通部公路總局資料顯示，台灣目前計程車市場總量為90,190輛，台灣大車隊佔24％，相當於馬路上每四台計程車就有一台是台灣大車隊，相較其他未達市場營運規模的品牌，叫車方便性的優勢顯現在用戶好評，即使面對國際巨頭也不遜色。

55688台灣大車隊App的消費者評論達到3.3萬則，好評4.7顆星，用戶好感度高達94％，APP介面改版後相比去年同期大幅增長，相較於第二名的4.4、第三名的2.7，用戶好感度最佳。

叫車快速方便一直是55688台灣大車隊App的優勢，無論離、尖峰，精華地段與轉乘樞紐的交通出行服務，根據用戶留言顯示，該APP長期獲得用戶信賴。

因應多元支付時代來臨，55688台灣大車隊APP架接29種非現金支付工具，更串接引進點數消費機制，舉凡HAPPY GO、亞洲萬里通、永豐聯名卡、UUPON等，實現點數經濟惠及用戶，提供服務之際，援用第三方點數為用戶買單。

55688不走車資補貼打資本割喉戰，爭取給用戶更實質且長期的優惠。0元折抵支付，由第三方點數支付，讓消費者A好康；搭車不用掏錢。此外，大車隊2021年度全額使用點數折抵車資，高達2萬筆(趟次)，車資達4,500萬元。