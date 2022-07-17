女星黃瑄近期因在本土劇8點檔《一家團圓》中，飾演「最強正宮」而令許多觀眾印象深刻，也讓她人氣快速飆升。而現實生活中已結婚育有1子的她，仍經常透過社群媒體與粉絲分享私下生活，近日更公開一系列半裸辣照，吸引網友的目光。

黃瑄近期因在8點檔《一家團圓》中，與飾演丈夫的余秉諺有多場老公偷情被抓包的對手戲，讓她精湛又自然的演技獲得矚目，而私底下的她與老公幸福並育有1名兒子。昨日她便帶著兒子前往國家音樂廳欣賞古典音樂會，過程中兒子雖會扭來扭曲偷聊天，中場休息甚至跑去翻跟斗，但仍乖巧地聽完整場演唱會，令黃瑄引以為榮。不過，有眼尖的網友發現，她的兒子耳多上戴著助聽器，便好奇發文「你的兒子是聽障？」黃瑄也立即出面保護兒子回應「用『聽損』來詢問，可能會讓人覺得更適合」，接著解釋「聽損＝聽覺損傷＝聽覺系統的構造或功能不在正常範圍內，但不一定有聽力損失或聽覺障礙」，霸氣又直接的態度獲得網友一片讚賞。

事實上，黃瑄雖為公眾人物但個性直爽的她，若是被網友問到敏感的話題她仍會跳出來回應，不久前她便曾發文表示「很多人喜歡問，沒在拍戲的時候在幹嘛？『生活』，就兩個字」，解釋自己平時是演員也是主持人，無論哪個工作都需要強大能量的蓄積與廣泛知識的累積，因為她永遠不知道下一個角色或工作會接觸到哪個專業領域，只能透過生活觀察並感受著，所以她也強調「請不要再浪費您的時間私訊問我：『可以聊天嗎？』『你在幹嘛？』『你的商家地點位在何處』這種罐頭訊息，我有我的生活步調，不需要向任何人報告，只想自在地、簡單地，好好當一個『人』。

而發文當時黃瑄還公開一組以黑白濾淨處理過的半裸辣照，結實的肩頸線條與性感的上圍曲線呼之欲出，也令演藝圈好友及網友看了直呼「太帥了」、「好man 的美我喜歡⋯⋯這線條感真好看」、「認同用心生活～身旁的世界會發現許多不同的風景」，再度吸引熱烈討論。