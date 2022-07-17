走心？高嘉瑜酸「萬安王子」 蔣萬安反擊回應了

民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊爭議多，包括范雲曾捲入「3＋11」爭議，林昶佐險遭萬華選民罷免，焦糖哥哥陳嘉行操盤空戰，高嘉瑜則稱要用歌聲征服選民。國民黨台北市長參選人蔣萬安今怒嗆，每天公布大咖壯聲勢，沒在意在地民眾感受，民進黨若在防疫物資的準備，能像選舉布局一樣快，台灣的疫情早就被控制。

蔣萬安今早出席「恭迎台北安西媽祖會口罩媽祖駐駕吉慶」儀式，被問到陳時中團隊時，他批評，民進黨在這次縣市長的選舉過程，不管是他們提名人選或是競選團隊人事安排，其實他們根本沒在意在地民眾感受，才有這樣的名單出現。

針對高嘉瑜質疑「萬安王子」端不出團隊與政見，只看到蔣萬安在公園跳舞、送花給婆婆媽媽。對此蔣萬安表示，他就是用民眾最喜歡的方式和大家互動，認為這是傾聽民意最直接的方式。

蔣話鋒一轉酸說，「但民進黨如果在防疫物資的準備上面，能夠像選舉布局一樣這麼快，台灣的疫情早就被控制，我們邊境早就開放」。

高嘉瑜也質疑，蔣萬安民調原地踏步，蔣回擊，大家都可以看到，他每天就是勤走，而且一直在努力地拚。

不過，蔣萬安一人對抗民進黨，外界也好奇，什麼時候團隊會形成？蔣說，在很早就有非常多支持者朋友，包括黨內同志、立委同仁夥伴、議員、議員參選人等，給予他非常多的協助，早就培養好非常好的合作默契。

蔣強調，一直以來他在意的是，每天一點一滴累積為民眾解決問題，而不是每天公布大咖，圍繞在周邊壯聲勢，因為市民才是真正的主角。至於總幹事屬意人選？蔣低調表示，都在規畫當中，適當時間會跟大家報告。

對於藍營規畫大動員造勢，他說，黨部在接下來的選戰布局上面，都有既定的步調跟節奏，不管是活動的舉辦或是一些造勢活動，都在既定規畫當中，當然是期待在之後的場合，更多的支持者能夠一起參與。