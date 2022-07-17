開發金(2883)旗下中壽從客戶需求出發，自2021年起導入中華民國退休基金協會「RFA退休理財規畫顧問(Retirement Financial Advisor)」，提升業務同仁壽險及退休理財規畫的專業能力，累計至今已有321位中壽業務菁英取得專業顧問資格，能協助民眾從風險保障、資產配置及高齡化趨勢等面向，打造全方位最佳退休規畫藍圖。

台灣人口結構持續改變加上平均餘命變長，根據國發會人口推估至2040年後台灣約有670萬的老年人口，平均每10個人就有3位年長者，在此情況下民眾一定要提前作好退休規畫與資產風險的雙重準備，以確保退休生活無虞，因此，中壽積極導入「RFA退休理財規畫顧問課程」。

根據中華民國退休基金協會最新公告，中壽業務菁英佔2022年測驗及格人數的46％，為金融保險業之冠，迄今已累計321人取得退休理財專業顧問資格，具備資產傳承、退休理財、長照及醫療保障需求等專業知識與規畫能力。

中壽認為，退休規畫成功的兩大因素，第一是提早開始準備；第二是有專家協助打造長期穩健退休方案，而觀察國內民眾，其實越來越能體認只靠政府或雇主退休金，恐無法滿足退休需求，因此期盼能及早投入退休理財與保障規畫，透過專家建議後，善用金融市場優質退休理財與保險商品，建立更完備退休保障安全網。