國民黨高雄市長參選人柯志恩昨在臉書拋出「適老住宅」議題，未料遭民進黨高市議員高閔琳抓包，照片是用2年前在「國民黨基隆市黨部」報告黨務的照片，狠酸她乾脆去選國民黨基隆市黨部主委就好。對此，柯志恩陣營今（17）日怒嗆，只會潑髒水、抹黑攻擊。

高閔琳直指，柯志恩要選高雄市長，談的是高雄市的托老政策，卻拿1張八竿子打不到一起、「跟高雄沒關係」之她2年前在「國民黨基隆市黨部」報告黨務的照片大作文章，甚至不知道很多事別人早就已經在做，狠酸柯乾脆「別選高雄市長了」，去選國民黨基隆市黨部主委就好，適才適所，必能有為。

柯志恩團隊不甘示弱回嗆，該照片強調對於高齡議題的重視，且內文強調「照片攝於疫情前」，顯非近日影像。有心人士刻意將照片之使用惡意解讀為「沒心」、「懶惰」，轉移不了高雄因人口老化嚴重所帶來的衝擊。而執政黨議員不僅無意花時間監督市政，還以潑髒水、抹黑的方式應對在野黨參選人，此舉實非高雄市民之福。

柯陣營表示，對於高雄人口老化的沉痾，需要整體有效政策規畫，柯志恩也會在日後的「政策白皮書」中揭示。然而，高議員連實際政見都未公布的情況下，就立馬以「很多事別人早就已經在做」來搪塞，不但與多數高雄銀髮市民的感受有所差距，也可見高議員其心虛本質。