藉由學生識字能力的檢測，先評估學生識字量的能力，將學生識字量與書籍難易度分成「白黑紅橙黃綠藍靛紫銅銀金」12個顏色。（楊舒婷攝）

國立高雄師範大學攜手高雄市教育局及高雄市立圖書館，共推「喜閱網：夏日親子閱讀趣」活動，於17日在高雄市政府教育局首次直播，直播內容包含了「分級閱讀」、「親子陪伴」及「答題技巧」和「深度閱讀」以及「數位素養」等主題，讓更多高雄市民認識與親近「喜閱網」閱讀平台。

高師大與高雄市政府教育局，2013年合力建置「喜閱網」閱讀闖關平台，利用識字量測驗分析，並搭配書籍分級色點選書閱讀的功能，使家長更瞭解分級閱讀的理念，讓孩童找到適合的書來讀。

高師大閱讀評量與教學中心教授方金雅表示，「喜閱網」的設計理念是包含評量與學習，給不同閱讀能力的孩子不同的起點，藉由學生識字能力的檢測，先評估學生識字量的能力，將學生識字量與書籍難易度分成「白黑紅橙黃綠藍靛紫銅銀金」12個顏色，為孩子提供量身訂做的「閱讀階梯」，協助孩子自主學習。

因為每年暑假都有家長反應，不容易借到喜閱網書籍提供孩子閱讀，所以今年暑假高雄市教育局與市立圖書館合作，多新增了九個圖書分館，並在分館內設立「喜閱網」閱讀專區，專區僅提供館內閱讀。

高市圖林奕成代理館長強調，除了加設「喜閱網」閱讀專區，可以在館內閱讀到喜閱網的書，也推出「喜閱網@高市圖」電子書平台，家長與小朋友都可利用網頁版或APP就能借閱喜閱電子書，讓家長與孩童不受時間和空間限制，隨時隨地享受線上閱讀。