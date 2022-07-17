台北市北投、饒河夜市昨接連停電，國民黨台北市長參選人蔣萬安今受訪時批評松湖、玉成變電所延宕了10多年，中央、地方互踢皮球，真正市民的權益卻一直被忽略。

蔣萬安表示，這兩次停電都是饋線跳拖，也就是負載過重，他就問台電，到底是設備太老舊，還是因為沒辦法穩定供電。

蔣萬安說，客觀來看，不管是松湖或是玉成變電所，2案延宕了10多年都沒有辦法解決，也看到只是中央、地方互踢皮球、鬥嘴鼓，真正市民的權益卻一直被忽略。