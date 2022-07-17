民進黨桃園市長參選人林智堅的台大國發所碩士論文抄襲案未平，立法院國民黨團今召開記者會痛批，林智堅、余正煌兩者論文內容相似度極高外，也疑似剽竊指導教授、現任國安局長陳明通和研究助理楊喜慧在2014年的一份研究報告，而陳明通甚至是高官保證入學班，毀了台大的名聲。

國民黨立委費鴻泰表示，林智堅在國發所的論文基本架構，來自於陳明通跟楊喜慧在2014年研究「台灣地方選舉柯文哲現象的外溢效果」研究報告發展而來，換言之，林智堅和余正煌論文的基本架構，就是來自於此，這就算是一種剽竊。

費鴻泰表示，陳明通教授指導過173位學生，現在很多都是民進黨高官、民意代表等，所指導過的學生幾乎都是高官保證入學、提供論文題目、口試護航放水、省時快速畢業、出事擋過代拗。

費鴻泰認為，陳明通要跟大家說清楚講明白，到底是林智堅抄襲余正煌，還是林智堅與余正煌抄襲陳明通與楊喜慧的研究報告，這些論文都來自於他們的研究，「這算不算是剽竊」，在職專班學生都是社會上的菁英，呼籲陳明通、林智堅不要毀了台大的名聲，更不要毀了在職專班的名聲。

國民黨團總召曾銘宗表示，根據林智堅和余正煌論文的對照，一摘要部分，總字數有218字，雷同部分151字，比例達69.3％。二概念的界定操作性定義和測量部分，總字數734字，雷同部分667字，雷同比例90.9％。到底林智堅論文有沒有抄襲余正煌論文？這是事實問題，不是政治問題，請林智堅出來說清楚、講明白，不要迴避、模糊焦點。

曾銘宗指出，台大學生康晉瑜以台大線上檢舉系統，具名向校方檢舉，利用郵件寄信給台大校長管中閔、教務長丁詩同，呼籲校方妥善調查，秉持學術良知、勿枉勿縱；曾強調，台大學術倫理委員會英聽各界的呼聲，客觀依法審查林智堅論文抄襲案，回應各界對台大期待，也維護台大的學術倫理。